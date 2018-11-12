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Експерти назвали ТОП-15 найпопулярніших додатків серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:45
Пропонуємо до обговорення:
У жовтні найпопулярнішим додатком серед користувачів смартфонів на платформі Android залишається Viber.
Дивися повний текст Експерти назвали ТОП-15 найпопулярніших додатків серед українців
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R2
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Додано: Нед 18 лис, 2018 16:45
29% игнорируют решение РНБО и используют ВК?
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Додано: Нед 18 лис, 2018 22:26
Проценты
BBC написав:
29%
игнорируют решение РНБО и используют ВК?
никак не могут ничего игнорировать.
Выражайтесь более ясно.
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BIGor
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