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Модернізувати енергосистему України дозволить введення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 лис, 2018 21:48
Пропонуємо до обговорення:
Виконувач обов'язків голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), ядерної політики та ядерної безпеки, народний депутат України Олександр Домбровський заявив, що в Україні необхідно терміново ввести законодавчі зміни для запуску аукціонів на будівництво об'єктів "зеленої" енергетики.
Дивися повний текст Модернізувати енергосистему України дозволить введення аукціонів для \"зеленої\" енергетики – експерт
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