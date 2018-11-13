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Модернізувати енергосистему
України дозволить введення...

Модернізувати енергосистему України дозволить введення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:48

Модернізувати енергосистему України дозволить введення...

Пропонуємо до обговорення:
Виконувач обов'язків голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), ядерної політики та ядерної безпеки, народний депутат України Олександр Домбровський заявив, що в Україні необхідно терміново ввести законодавчі зміни для запуску аукціонів на будівництво об'єктів "зеленої" енергетики.

Дивися повний текст Модернізувати енергосистему України дозволить введення аукціонів для \"зеленої\" енергетики – експерт.
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