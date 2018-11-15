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Чому найближчим часом не запрацює накопичувальна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 лис, 2018 22:17
Пропонуємо до обговорення:
В Україні накопичувальна пенсійна система може запрацювати з 1 січня 2020-го.
Дивися повний текст Чому найближчим часом не запрацює накопичувальна пенсійна система
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Додано: Нед 18 лис, 2018 22:17
Так почему же? :-)
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