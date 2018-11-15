В Україні накопичувальна пенсійна система може запрацювати з 1 січня 2020-го.
Дивися повний текст Чому найближчим часом не запрацює накопичувальна пенсійна система.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 22:17
Чому найближчим часом не запрацює накопичувальна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому найближчим часом не запрацює накопичувальна пенсійна система.
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:12
Re: Чому найближчим часом не запрацює накопичувальна...
Опять добровольно принудительно.
Так давайте внедрим еще и третью и четвертую систему. Чем больше систем накопления тем на старость больше накопим. Наверное. Кому то.
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