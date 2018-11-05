Про це пише Reuters.
Дивися повний текст Ілон Маск хоче випускати текілу: Мексика не дає.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 00:25
Ілон Маск хоче випускати текілу: Мексика не дає
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Дивися повний текст Ілон Маск хоче випускати текілу: Мексика не дає.
Додано: Пон 19 лис, 2018 00:25
Какая глупая то мутня.
"По мнению чиновников, “имя “Теслакила” очень похоже на слово “Текила”, а Текила – защищенное слово”."
Точно так же ведь похожа Кока-кола на Пепси-колу, а обе эти на Ром-колы и все прочие колы. И не только окончанием,а вкусом и частично составом, в мире вариантов коих разных ...
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