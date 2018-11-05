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Ілон Маск хоче випускати
текілу: Мексика не дає

Ілон Маск хоче випускати текілу: Мексика не дає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 00:25

Ілон Маск хоче випускати текілу: Мексика не дає

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Reuters.

Дивися повний текст Ілон Маск хоче випускати текілу: Мексика не дає.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 00:25

Какая глупая то мутня.

"По мнению чиновников, “имя “Теслакила” очень похоже на слово “Текила”, а Текила – защищенное слово”."

Точно так же ведь похожа Кока-кола на Пепси-колу, а обе эти на Ром-колы и все прочие колы. И не только окончанием,а вкусом и частично составом, в мире вариантов коих разных ...
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 07:54

Илон поклонник текилы, не ожидал. Думал, что ему больше бурбон, виски нравятся
papazina
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 08:11

Re: Ілон Маск хоче випускати текілу: Мексика не дає

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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