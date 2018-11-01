Китайська компанія Xiaomi випустила пристрій, що переносить зображення з блокнота в планшет.
Дивися повний текст Xiaomi випустила унікальний графічний планшет.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 08:36
Xiaomi випустила унікальний графічний планшет
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Дивися повний текст Xiaomi випустила унікальний графічний планшет.
Додано: Пон 19 лис, 2018 08:36
Нихрена она не випустила. Только на краунфандинг запустила. Глупые и жёлтые новости.
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