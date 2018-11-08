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В Іспанії планують закрити сім АЕС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:05
Пропонуємо до обговорення:
Влада Іспанії розраховує з 2023 до 2028 року закрити сім діючих в країні атомних електростанцій.Також влада не має наміру продовжувати ліцензії атомних електростанцій, термін експлуатації яких досягне 40 років.
Дивися повний текст В Іспанії планують закрити сім АЕС
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Додано: Пон 19 лис, 2018 09:06
І чим будуть компенсувати?
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