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В Іспанії планують закрити сім АЕС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:05
Пропонуємо до обговорення:
Влада Іспанії розраховує з 2023 до 2028 року закрити сім діючих в країні атомних електростанцій.Також влада не має наміру продовжувати ліцензії атомних електростанцій, термін експлуатації яких досягне 40 років.
Дивися повний текст В Іспанії планують закрити сім АЕС
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Додано: Пон 19 лис, 2018 09:06
І чим будуть компенсувати?
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Додано: Пон 19 лис, 2018 11:17
0mage0 написав:
І чим будуть компенсувати?
география: много солнца и ветра - Испания может себе позволить "зеленку". Атомная дешевле минимум вдвое - но кто им позволит?
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Додано: Пон 19 лис, 2018 11:31
sequence написав: 0mage0 написав:
І чим будуть компенсувати?
география: много солнца и ветра - Испания может себе позволить "зеленку". Атомная дешевле минимум вдвое - но кто им позволит?
Атомная дешевле - миф российской "антизеленой" пропаганды. В обосновательных цифрах этой пропаганды они просто не считают эксплуатацию и закрытие станции, только строительство. Причем енергия солнечных станций уже самая дешевая на сегодня даже без этих сумм. Обновляйте методички.
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locustsucol
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:09
locustsucol написав:
Атомная дешевле - миф российской "антизеленой" пропаганды. В обосновательных цифрах этой пропаганды они просто не считают эксплуатацию и закрытие станции, только строительство. Причем енергия солнечных станций уже самая дешевая на сегодня даже без этих сумм. Обновляйте методички.
апладисмэнты!!! по вашей версии "зеленка" вечная: ветряки крутятся без подшипников, кремниевые батареи вечны, место под них безлимитно, солнце светит 366 дней в год и т.д. ? Приведите мне хоть один серьезный пруф, "зелено/нероссийский" вы наш.. Ветряк на Ланос свой давно прикрутили? Может давай на Украине прикроем весь атом и затопим биогазом? Как вам идея? - передайте начальству!
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