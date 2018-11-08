В Іспанії планують закрити сім АЕС

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Влада Іспанії розраховує з 2023 до 2028 року закрити сім діючих в країні атомних електростанцій.Також влада не має наміру продовжувати ліцензії атомних електростанцій, термін експлуатації яких досягне 40 років.
география: много солнца и ветра - Испания может себе позволить "зеленку". Атомная дешевле минимум вдвое - но кто им позволит?
Атомная дешевле - миф российской "антизеленой" пропаганды. В обосновательных цифрах этой пропаганды они просто не считают эксплуатацию и закрытие станции, только строительство. Причем енергия солнечных станций уже самая дешевая на сегодня даже без этих сумм. Обновляйте методички.
locustsucol написав: Атомная дешевле - миф российской "антизеленой" пропаганды. В обосновательных цифрах этой пропаганды они просто не считают эксплуатацию и закрытие станции, только строительство. Причем енергия солнечных станций уже самая дешевая на сегодня даже без этих сумм. Обновляйте методички.
апладисмэнты!!! по вашей версии "зеленка" вечная: ветряки крутятся без подшипников, кремниевые батареи вечны, место под них безлимитно, солнце светит 366 дней в год и т.д. ? Приведите мне хоть один серьезный пруф, "зелено/нероссийский" вы наш.. Ветряк на Ланос свой давно прикрутили? Может давай на Украине прикроем весь атом и затопим биогазом? Как вам идея? - передайте начальству!
locustsucol написав: Атомная дешевле - миф российской "антизеленой" пропаганды. В обосновательных цифрах этой пропаганды они просто не считают эксплуатацию и закрытие станции, только строительство. Причем енергия солнечных станций уже самая дешевая на сегодня даже без этих сумм. Обновляйте методички.
апладисмэнты!!! по вашей версии "зеленка" вечная: ветряки крутятся без подшипников, кремниевые батареи вечны, место под них безлимитно, солнце светит 366 дней в год и т.д. ? Приведите мне хоть один серьезный пруф, "зелено/нероссийский" вы наш.. Ветряк на Ланос свой давно прикрутили? Может давай на Украине прикроем весь атом и затопим биогазом? Как вам идея? - передайте начальству!
Не суди по себе. Считается все с учетом пречисленного. Передай своему начальству, что у меня нет начальства.
А испанское правительство в курсе? Вы данные со справочника Стеля берете? Где расчеты?
Они хотят говорить то что им хочется. Тут есть дынные. https://www.ise.fraunhofer.de/content/d ... ermany.pdf Цена електроенергии новостроящейся атомной станции примерно 10 центов за киловатт (Hinkley Point C в Великобиратнии). Цена електроенергии новостроящихся солнечных станций в германии - 4.5 цента за киловатт, в арабских странах - 2.7 цента за киловатт.