В Іспанії планують закрити сім АЕС

Додано: Пон 19 лис, 2018 20:15

ssnet написав: За счет чего дотируют ? Еще скажите что за счет зеленой энергии

вот тут есть графики по атомной энергии https://medium.com/@Jorisvandorp/how-mu ... d7703dd5d3

Есть такие же по зеленой?



Аккумуляторы на солнечную энергию ставят только в случаи крайней необходимости. Та же Тесла предлагает варианты, но там цена улетает в космос.

Если зеленая энергия такая выгодная, то чего не отменяют зеленые тарифы и сравняют налоговую нагрузку. Что-то мне подсказывает, что в не богатых странах после этого вложения в зеленую энергетику очень сильно уменьшатся.

Те же немцы дотирую зеленую энергию, вот и цена получаются. Китайцы вообще демпингуют. У них там гос программа с нулевыми кредитами от государства на производство панелей. За счет чего дотируют ? Еще скажите что за счет зеленой энергиивот тут есть графики по атомной энергииЕсть такие же по зеленой?Аккумуляторы на солнечную энергию ставят только в случаи крайней необходимости. Та же Тесла предлагает варианты, но там цена улетает в космос.Если зеленая энергия такая выгодная, то чего не отменяют зеленые тарифы и сравняют налоговую нагрузку. Что-то мне подсказывает, что в не богатых странах после этого вложения в зеленую энергетику очень сильно уменьшатся.Те же немцы дотирую зеленую энергию, вот и цена получаются. Китайцы вообще демпингуют. У них там гос программа с нулевыми кредитами от государства на производство панелей.

Дотируют за счет бюджета и кредитов, потому как их доля в тарифе установлена ниже себестоимости. Еще раз - "плановые ремонты" на атомных станциях у нас проводятся не планово для замены вовремя комплетующих(тех же насосов), а когда они уже далеко прошли свой ресурс. Потому что нет денег. Именно по этой причине мы постоянно берем кредиты для атомной енергетики, у того же ЕБРР, в ответ на что он дает деньги постоянно, но требует поднять логично тарифы на енергию со смешных 2 центов, хотябы до 8. Отработанное толпливо годами складируется на временных площадках самих станций, потмоу что нет нормальных хранилищ, они строятся под вой той же тимошенковской коблы кстати. Топливо для атомных станций постоянно дорожает во всем мире.По твоему линку на писанину "специалиста" из Нидерландов - прикольно кидать обывательскую теоретическую статью от чувака, который лоббирует интересы своей компании Smits van Burgst, производящей оборудование для своего основного заказчика - атомные станции.И да, в этой же статье указана "просчитанная" им цена атомной енергии - 10 центов(и чего ты спорил то ?), которую, он по сути берет с потолка при больших допущениях, без учета массы вещей, потому как ему нравится заявленная цена у китайцев, которые вообще ни о чем не думают, кроме быстрого роста любой ценой, особенно о безопасности и того, что будет завтра. Ни один идиот даже в раше не даст строить станцию китайцам, даже за копейки."Тесла предлагает варианты, но там цена улетает в космос." - если опустить, что вообще-то, основной способ аккумуляции в Германии от СЕС - водоёмы, а не батареи, ну и если упустить второй по массовости способ - тепловые аккумуляторы )) не придумывай снова что попало. Этот "космос" почему-то окупается за пол года на разнице в тарифах во времени суток. Хватит лепить с неба белеберду.Я дал реальные цифры, на стоимость реальных сейчас объектов, реальную рыночную стоиомсть, из реальных отчетов, а ты в ответ даешь статью теоретика о гипотетической утопии - обеспечить типа все енергоресрусами от атомок. На что нет ни у кого ни денег, ни топлива, ни рабочего персонала. А главное - хватает ума не греть планету атомками, а использовать даровую енергию от солнца. Цена атомок и их закрытие растет каждый год, а цена солнечных панелей и ветряков - падет.Угадайте, кто не хочет, чтобы у него не покупали ядерное топливо, нефть, уголь, газ ?Из какой страны сюда заходят люди, каментирующие все тут в стиле а "баба яга против" ?Немцы не дотируют солнечную енергетику уже лет 5. Одна из последних европейских стран, кто отменил зеленый тариф на солнечную енергию - Испания, от чего жестко пострадала в этой сфере, если не ошибаюсь, в 2013-15 годах. Поинтересуйся теми же статьями в Украине от економистов,требующих срочно убрать дотирование, потому что он подорвет всю отрасль через 2-3 года. Солнечная енергия уже сейчас самая дешевая, зеленый тариф неактуален давно.Патрийцев китайцев, которых жизнь заставила(петух клюнул) строить солнечные панели, а если точнее - удушающий смог в городах от угольных станций - в пример приводить не стоит. Да, они за прошлый год солнечных мощностей ввели в строй столько, сколько у них было до этого - почти 50 гигаватт. Потому что подгорает ))