В Іспанії планують закрити сім АЕС

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ssnet написав:У нас на оптовом рынке атомная энергия стоит 2 цена за киловатт. И она стабильна. В связке с гидро энергетикой легко сглаживаются дневные-ночные колебания. За счет чего собираются покрывать вечерний пик потребления энергии с 6 до 9 вечера ? Покупать дорогуше недолговечные аккумуляторы ?
))) ЛОЛ 1. У нас нет рынка 2. У нас цены регулируемые 3. Енергоатом выкладывает данные, по которым легко видно, что наши атомные станции убыточны, т.е. дотируются. 4. В тариф за атомную енергию не то что строительство станции не заложено и хранение отходов - по текущему тарифу от НКРЕКП они не могут даже проводить плановые ремонты вовремя. 5. Все современные солнечные станции проектируются с аккумулятивными мощностями. 6. На этом портале недавно была новость, которую озаглавили ""Енергоатом" вимагає на атомне паливо тариф "Роттердам+50%" - НКРЕКП". Тимошенковское кодло вдавливает в нищенское состояние атомную енергетику, чтобы зрадофилия атомных городков и обслуживающих эти города - сыграла им на руку на выборах.
Аккумуляторы на солнечную энергию ставят только в случаи крайней необходимости. Та же Тесла предлагает варианты, но там цена улетает в космос. Если зеленая энергия такая выгодная, то чего не отменяют зеленые тарифы и сравняют налоговую нагрузку. Что-то мне подсказывает, что в не богатых странах после этого вложения в зеленую энергетику очень сильно уменьшатся. Те же немцы дотирую зеленую энергию, вот и цена получаются. Китайцы вообще демпингуют. У них там гос программа с нулевыми кредитами от государства на производство панелей.
Аккумуляторы на солнечную энергию ставят только в случаи крайней необходимости. Та же Тесла предлагает варианты, но там цена улетает в космос. Если зеленая энергия такая выгодная, то чего не отменяют зеленые тарифы и сравняют налоговую нагрузку. Что-то мне подсказывает, что в не богатых странах после этого вложения в зеленую энергетику очень сильно уменьшатся. Те же немцы дотирую зеленую энергию, вот и цена получаются. Китайцы вообще демпингуют. У них там гос программа с нулевыми кредитами от государства на производство панелей.
Дотируют за счет бюджета и кредитов, потому как их доля в тарифе установлена ниже себестоимости. Еще раз - "плановые ремонты" на атомных станциях у нас проводятся не планово для замены вовремя комплетующих(тех же насосов), а когда они уже далеко прошли свой ресурс. Потому что нет денег. Именно по этой причине мы постоянно берем кредиты для атомной енергетики, у того же ЕБРР, в ответ на что он дает деньги постоянно, но требует поднять логично тарифы на енергию со смешных 2 центов, хотябы до 8. Отработанное толпливо годами складируется на временных площадках самих станций, потмоу что нет нормальных хранилищ, они строятся под вой той же тимошенковской коблы кстати . Топливо для атомных станций постоянно дорожает во всем мире. По твоему линку на писанину "специалиста" из Нидерландов - прикольно кидать обывательскую теоретическую статью от чувака, который лоббирует интересы своей компании Smits van Burgst, производящей оборудование для своего основного заказчика - атомные станции. И да, в этой же статье указана "просчитанная" им цена атомной енергии - 10 центов (и чего ты спорил то ?), которую, он по сути берет с потолка при больших допущениях, без учета массы вещей, потому как ему нравится заявленная цена у китайцев, которые вообще ни о чем не думают, кроме быстрого роста любой ценой, особенно о безопасности и того, что будет завтра. Ни один идиот даже в раше не даст строить станцию китайцам, даже за копейки. "Тесла предлагает варианты, но там цена улетает в космос." - если опустить, что вообще-то, основной способ аккумуляции в Германии от СЕС - водоёмы, а не батареи, ну и если упустить второй по массовости способ - тепловые аккумуляторы )) не придумывай снова что попало. Этот "космос" почему-то окупается за пол года на разнице в тарифах во времени суток. Хватит лепить с неба белеберду. Я дал реальные цифры, на стоимость реальных сейчас объектов, реальную рыночную стоиомсть, из реальных отчетов, а ты в ответ даешь статью теоретика о гипотетической утопии - обеспечить типа все енергоресрусами от атомок. На что нет ни у кого ни денег, ни топлива, ни рабочего персонала. А главное - хватает ума не греть планету атомками, а использовать даровую енергию от солнца. Цена атомок и их закрытие растет каждый год, а цена солнечных панелей и ветряков - падет. Угадайте, кто не хочет, чтобы у него не покупали ядерное топливо, нефть, уголь, газ ? Из какой страны сюда заходят люди, каментирующие все тут в стиле а "баба яга против" ?
Немцы не дотируют солнечную енергетику уже лет 5. Одна из последних европейских стран, кто отменил зеленый тариф на солнечную енергию - Испания, от чего жестко пострадала в этой сфере, если не ошибаюсь, в 2013-15 годах. Поинтересуйся теми же статьями в Украине от економистов, http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/84623/ требующих срочно убрать дотирование, потому что он подорвет всю отрасль через 2-3 года. Солнечная енергия уже сейчас самая дешевая, зеленый тариф неактуален давно. Патрийцев китайцев, которых жизнь заставила(петух клюнул) строить солнечные панели, а если точнее - удушающий смог в городах от угольных станций - в пример приводить не стоит. Да, они за прошлый год солнечных мощностей ввели в строй столько, сколько у них было до этого - почти 50 гигаватт. Потому что подгорает ))