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ЦНАПи сплатили 2 млрд грн
до місцевих бюджетів від...

ЦНАПи сплатили 2 млрд грн до місцевих бюджетів від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:12

ЦНАПи сплатили 2 млрд грн до місцевих бюджетів від...

Пропонуємо до обговорення:
Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) сплатили близько 2 мільярдів гривень адміністративних платежів до місцевих бюджетів.

Дивися повний текст ЦНАПи сплатили 2 млрд грн до місцевих бюджетів від початку року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:12

А сообщите, сколько было выделено на их открытие, и сколько тратится на содержание.
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:59

Re: ЦНАПи сплатили 2 млрд грн до місцевих бюджетів від...

А в чём проблема, даже если это убыточно. Зато очень удобно. Не ходишь и кланяешься по кабинетам, не выстаиваешь длинные очереди, не чувствуешь должным. Всё цивильно.
papchik
 
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