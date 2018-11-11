Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) сплатили близько 2 мільярдів гривень адміністративних платежів до місцевих бюджетів.
Дивися повний текст ЦНАПи сплатили 2 млрд грн до місцевих бюджетів від початку року.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 09:12
ЦНАПи сплатили 2 млрд грн до місцевих бюджетів від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЦНАПи сплатили 2 млрд грн до місцевих бюджетів від початку року.
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:12
А сообщите, сколько было выделено на их открытие, и сколько тратится на содержание.
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:59
Re: ЦНАПи сплатили 2 млрд грн до місцевих бюджетів від...
А в чём проблема, даже если это убыточно. Зато очень удобно. Не ходишь и кланяешься по кабинетам, не выстаиваешь длинные очереди, не чувствуешь должным. Всё цивильно.
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