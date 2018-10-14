За отриманими в листопаді рахунками-повідомленнями кияни можуть оплатити всі житлово-комунальні послуги разом або за кожну окремо.
Дивися повний текст Як платити комуналку: у КМДА виклали докладну інструкцію (інфографіка).
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Додано: Пон 19 лис, 2018 09:15
Як платити комуналку: у КМДА виклали докладну інструкцію...
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Дивися повний текст Як платити комуналку: у КМДА виклали докладну інструкцію (інфографіка).
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:15
А что делать тем, у кого исчезла сумма переплаты по отоплению? В платежке за сентябрь ещё была, а в октябрьской уже нет.
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:45
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