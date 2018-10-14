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Як платити комуналку: у КМДА
виклали докладну інструкцію...

Як платити комуналку: у КМДА виклали докладну інструкцію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:15

Як платити комуналку: у КМДА виклали докладну інструкцію...

Пропонуємо до обговорення:
За отриманими в листопаді рахунками-повідомленнями кияни можуть оплатити всі житлово-комунальні послуги разом або за кожну окремо.

Дивися повний текст Як платити комуналку: у КМДА виклали докладну інструкцію (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:15

А что делать тем, у кого исчезла сумма переплаты по отоплению? В платежке за сентябрь ещё была, а в октябрьской уже нет.
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:45

  pobytt написав:А что делать тем, у кого исчезла сумма переплаты по отоплению? В платежке за сентябрь ещё была, а в октябрьской уже нет.

посмотрите в кабинете киевтеплоэнерго (он похож на кабинет киевэнерго)...если и там нет - я б написал в КТЕ чрз форму связи там же на сайте
морда
 
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