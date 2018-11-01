Німецький журнал AutoBild опублікував рейтинг TUV Report-2019
Дивися повний текст Надійні автомобілі з пробігом - рейтинг.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 09:42
Надійні автомобілі з пробігом - рейтинг
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Дивися повний текст Надійні автомобілі з пробігом - рейтинг.
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:42
Стаття дуже схожа на заказку, адже не вказується а ні типу КПШ, а ні типу палива, а ні самого двигуна.
Всим давно відомо і випробувано не надійність (прискіпливість) ВАГовських 2,0ТДІ. А на Q3 їх ставили.
Також про якість підвіски Хьюндай теж багато говорили - це трохи краще за підвіску китайського автопрому.
Якість Мерседесівських автоматичних коробок - теж бажає кращого, особливо на А-Класі.
Гольф Спортсвен взагалі потрапив в дізельгейт, а альтернативний бензиновий двигун 1,4ТСІ - має ресурс 80 000км.
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