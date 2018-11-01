RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Надійні автомобілі з
пробігом - рейтинг

Надійні автомобілі з пробігом - рейтинг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:42

Надійні автомобілі з пробігом - рейтинг

Пропонуємо до обговорення:
Німецький журнал AutoBild опублікував рейтинг TUV Report-2019

Дивися повний текст Надійні автомобілі з пробігом - рейтинг.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85675
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:42

Стаття дуже схожа на заказку, адже не вказується а ні типу КПШ, а ні типу палива, а ні самого двигуна.
Всим давно відомо і випробувано не надійність (прискіпливість) ВАГовських 2,0ТДІ. А на Q3 їх ставили.
Також про якість підвіски Хьюндай теж багато говорили - це трохи краще за підвіску китайського автопрому.
Якість Мерседесівських автоматичних коробок - теж бажає кращого, особливо на А-Класі.
Гольф Спортсвен взагалі потрапив в дізельгейт, а альтернативний бензиновий двигун 1,4ТСІ - має ресурс 80 000км.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 62
З нами з: 08.08.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Склали рейтинг міст, де водії найбільше користуються...
R2 » П'ят 16 лис, 2018 10:09
1 42
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 10:10
yevgenmuza
Нові автомобілі можуть подешевшати завдяки "закону про...
R2 » Сер 14 лис, 2018 17:12
8 332
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 17:26
budivelnik
Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції 1 ... 4, 5, 6
R2 » Чет 01 лис, 2018 13:12
51 2363
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 00:07
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.