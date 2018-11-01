Німецький журнал AutoBild опублікував рейтинг TUV Report-2019
Дивися повний текст Надійні автомобілі з пробігом - рейтинг.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 09:42
Надійні автомобілі з пробігом - рейтинг
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Дивися повний текст Надійні автомобілі з пробігом - рейтинг.
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:42
Стаття дуже схожа на заказку, адже не вказується а ні типу КПШ, а ні типу палива, а ні самого двигуна.
Всим давно відомо і випробувано не надійність (прискіпливість) ВАГовських 2,0ТДІ. А на Q3 їх ставили.
Також про якість підвіски Хьюндай теж багато говорили - це трохи краще за підвіску китайського автопрому.
Якість Мерседесівських автоматичних коробок - теж бажає кращого, особливо на А-Класі.
Гольф Спортсвен взагалі потрапив в дізельгейт, а альтернативний бензиновий двигун 1,4ТСІ - має ресурс 80 000км.
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:31
абсолютно согласен.
вообще не ясно, как они ВАГу могли что-то присудить - только проблемы с DSG чего стоят. Ни и ресурс двигателей какбэ 200К в среднем - такой дауншифтинг мне не по душе. Тот автохлам 6ляхарей, что сейчас на дорогах еще относительно ремонтопригоден. Когда начнут тянуть поколение 2009+ начнутся очередные майданы: "дайошь беспошлинную растаможку дорогущих запчастей", "на виселицу всех продавцов бодяжной соляры" и т.д.
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:47
что за манера сразу такими обвинениями бросаться "заказуха"?!!!
В Германии публикуют два рейтинга БУ автомобилей которые от частного мнения пользтавателей не зависят - это АДАС статистика ремонтов и статистика прохождения технического осмотра ТюВ. Тут каждая пятая с певого раза не проходит и получает отметки о недостатках, которые автолюбители устрaняют. Конечно, если за машиной следить (Порше к примеру), то приезжают на полностью исправленной машине, и ТюВ покажет отличную статистику.
Теперь по "типам мотора и коробки" - конечно в оригинальном отчете выполнена полная градация, ведь статистика собрана по ВСЕМ немецким машинам прошедшим осмотр. Даже в неполной статье
Ну и еще - 2.0ТДИ вполне надежны, после того как поменяли систему впрыска там для каждой модели уточните, пробегают как 1.9ТДИ по полмиллиона... кроме того, при чем здесь дизельгейт?!! как это к надежности относиться?!!
И еще, понятно, что нормальный автолюбитель заежает сначала на сто и делает тест-обслуживание (снимает чип с машины, к примеру), а только потом едет на ТюВ, если уж о надежности говорить, то более корректна статистика АДАС - скока они тачек с автобанов эвакуировали, и какие поломки у каких машин...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:07
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