Надійні автомобілі з пробігом - рейтинг

Додано: Пон 19 лис, 2018 10:47

jeugen написав: Стаття дуже схожа на заказку, адже не вказується а ні типу КПШ, а ні типу палива, а ні самого двигуна.

Всим давно відомо і випробувано не надійність (прискіпливість) ВАГовських 2,0ТДІ. А на Q3 їх ставили.

Також про якість підвіски Хьюндай теж багато говорили - це трохи краще за підвіску китайського автопрому.

Якість Мерседесівських автоматичних коробок - теж бажає кращого, особливо на А-Класі.

Гольф Спортсвен взагалі потрапив в дізельгейт, а альтернативний бензиновий двигун 1,4ТСІ - має ресурс 80 000км. Стаття дуже схожа на заказку, адже не вказується а ні типу КПШ, а ні типу палива, а ні самого двигуна.Всим давно відомо і випробувано не надійність (прискіпливість) ВАГовських 2,0ТДІ. А на Q3 їх ставили.Також про якість підвіски Хьюндай теж багато говорили - це трохи краще за підвіску китайського автопрому.Якість Мерседесівських автоматичних коробок - теж бажає кращого, особливо на А-Класі.Гольф Спортсвен взагалі потрапив в дізельгейт, а альтернативний бензиновий двигун 1,4ТСІ - має ресурс 80 000км.

что за манера сразу такими обвинениями бросаться "заказуха"?!!!В Германии публикуют два рейтинга БУ автомобилей которые от частного мнения пользтавателей не зависят - это АДАС статистика ремонтов и статистика прохождения технического осмотра ТюВ. Тут каждая пятая с певого раза не проходит и получает отметки о недостатках, которые автолюбители устрaняют. Конечно, если за машиной следить (Порше к примеру), то приезжают на полностью исправленной машине, и ТюВ покажет отличную статистику.Теперь по "типам мотора и коробки" - конечно в оригинальном отчете выполнена полная градация, ведь статистика собрана по ВСЕМ немецким машинам прошедшим осмотр. Даже в неполной статье(полная в печатном варианте, а вот где полную статистику посмотреть - ХЗ.) написано к каким классам относятся машины.Ну и еще - 2.0ТДИ вполне надежны, после того как поменяли систему впрыска там для каждой модели уточните, пробегают как 1.9ТДИ по полмиллиона... кроме того, при чем здесь дизельгейт?!! как это к надежности относиться?!!И еще, понятно, что нормальный автолюбитель заежает сначала на сто и делает тест-обслуживание (снимает чип с машины, к примеру), а только потом едет на ТюВ, если уж о надежности говорить, то более корректна статистика АДАС - скока они тачек с автобанов эвакуировали, и какие поломки у каких машин...