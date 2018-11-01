Надійні автомобілі з пробігом - рейтинг

Додано: Пон 19 лис, 2018 11:47

sequence написав: Kripo написав: В Германии публикуют два рейтинга .. В Германии публикуют два рейтинга ..

Возможно, проблема в том, что на рынке Европы практически не найдешь ни корейских, тем более японских марок. В странах, массово потребляющих все подряд, вроде США, японцы вне конкуренции Возможно, проблема в том, что на рынке Европы практически не найдешь ни корейских, тем более японских марок. В странах, массово потребляющих все подряд, вроде США, японцы вне конкуренции

это особенность рынка Германии, покупают местное, ну или немецких концернов - Шкода, Сеат или произведенное здесь - Форд. К французким маркам относяться пренебрежительно. Границу переезжаешь, и во Франции "все" французское. Конечно есть и японские машины, такси с мерсов на приусы пересели, но конечно есть сдвиг по маркам в Германии. Понятно что здесь "лексус" вовсе не предел мечтаний, это все равно "тоета" для немцев, вот Мерс, Бэха, или Порш, это ого-го..Однако, чем интересен рейтинг АДАС - я его больше понимаю, статистика аварий и обращениий в ремонт относительно количества машин состоящих на учете дается, что как бы должно невилировать предпочтения публики. Конечно остается момент разного качества обслуживания - для немецких марок компектующие по больше части меcтного же изготовления, и конечно у мастеров сто набита рука на массовом (в данном случае немецком) продукте, шанс ошибки меньше. Ho, если смотреть АДАС рейтинги, то японские машины в "среднем" сегменте всегда на очень хороших местах, или вообще 7 из первых 10 мест занимают.да и еще, про USA - "статистика" оттуда обычно дается "по опросам автолюбителей" - т.е. опросили к примеру 10к людей, довольны ли они своей тачкой, часты ли ремонты, и тут конечно есть эффект "обманутых ожиданий" который сильно и системно искажает результат. Если ждешь "немецкого качества" то и одна поломка за 5 лет это "много" и ты "не доволен", а если у тебя "фиат" то вроде "всего раз в год на сто езжу, доволен" (это из реальных разговоров здесь, в Германии). Это как у владельцев iPhone - ожидание "идеального" продукта заставляет замечать малейшие недостатки, а покупая "хуаывай" какой нибудь, даже за те-же деньги, готов к "ну это же ведроид"...