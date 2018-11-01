Німецький журнал AutoBild опублікував рейтинг TUV Report-2019
Дивися повний текст Надійні автомобілі з пробігом - рейтинг.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 09:42
Надійні автомобілі з пробігом - рейтинг
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Дивися повний текст Надійні автомобілі з пробігом - рейтинг.
Додано: Пон 19 лис, 2018 09:42
Стаття дуже схожа на заказку, адже не вказується а ні типу КПШ, а ні типу палива, а ні самого двигуна.
Всим давно відомо і випробувано не надійність (прискіпливість) ВАГовських 2,0ТДІ. А на Q3 їх ставили.
Також про якість підвіски Хьюндай теж багато говорили - це трохи краще за підвіску китайського автопрому.
Якість Мерседесівських автоматичних коробок - теж бажає кращого, особливо на А-Класі.
Гольф Спортсвен взагалі потрапив в дізельгейт, а альтернативний бензиновий двигун 1,4ТСІ - має ресурс 80 000км.
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:31
абсолютно согласен.
вообще не ясно, как они ВАГу могли что-то присудить - только проблемы с DSG чего стоят. Ни и ресурс двигателей какбэ 200К в среднем - такой дауншифтинг мне не по душе. Тот автохлам 6ляхарей, что сейчас на дорогах еще относительно ремонтопригоден. Когда начнут тянуть поколение 2009+ начнутся очередные майданы: "дайошь беспошлинную растаможку дорогущих запчастей", "на виселицу всех продавцов бодяжной соляры" и т.д.
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:47
что за манера сразу такими обвинениями бросаться "заказуха"?!!!
В Германии публикуют два рейтинга БУ автомобилей которые от частного мнения пользтавателей не зависят - это АДАС статистика ремонтов и статистика прохождения технического осмотра ТюВ. Тут каждая пятая с певого раза не проходит и получает отметки о недостатках, которые автолюбители устрaняют. Конечно, если за машиной следить (Порше к примеру), то приезжают на полностью исправленной машине, и ТюВ покажет отличную статистику.
Теперь по "типам мотора и коробки" - конечно в оригинальном отчете выполнена полная градация, ведь статистика собрана по ВСЕМ немецким машинам прошедшим осмотр. Даже в неполной статье
Ну и еще - 2.0ТДИ вполне надежны, после того как поменяли систему впрыска там для каждой модели уточните, пробегают как 1.9ТДИ по полмиллиона... кроме того, при чем здесь дизельгейт?!! как это к надежности относиться?!!
И еще, понятно, что нормальный автолюбитель заежает сначала на сто и делает тест-обслуживание (снимает чип с машины, к примеру), а только потом едет на ТюВ, если уж о надежности говорить, то более корректна статистика АДАС - скока они тачек с автобанов эвакуировали, и какие поломки у каких машин...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:07
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:47
это особенность рынка Германии, покупают местное, ну или немецких концернов - Шкода, Сеат или произведенное здесь - Форд. К французким маркам относяться пренебрежительно. Границу переезжаешь, и во Франции "все" французское. Конечно есть и японские машины, такси с мерсов на приусы пересели, но конечно есть сдвиг по маркам в Германии. Понятно что здесь "лексус" вовсе не предел мечтаний, это все равно "тоета" для немцев, вот Мерс, Бэха, или Порш, это ого-го..
Однако, чем интересен рейтинг АДАС - я его больше понимаю, статистика аварий и обращениий в ремонт относительно количества машин состоящих на учете дается, что как бы должно невилировать предпочтения публики. Конечно остается момент разного качества обслуживания - для немецких марок компектующие по больше части меcтного же изготовления, и конечно у мастеров сто набита рука на массовом (в данном случае немецком) продукте, шанс ошибки меньше. Ho, если смотреть АДАС рейтинги, то японские машины в "среднем" сегменте всегда на очень хороших местах, или вообще 7 из первых 10 мест занимают.
да и еще, про USA - "статистика" оттуда обычно дается "по опросам автолюбителей" - т.е. опросили к примеру 10к людей, довольны ли они своей тачкой, часты ли ремонты, и тут конечно есть эффект "обманутых ожиданий" который сильно и системно искажает результат. Если ждешь "немецкого качества" то и одна поломка за 5 лет это "много" и ты "не доволен", а если у тебя "фиат" то вроде "всего раз в год на сто езжу, доволен" (это из реальных разговоров здесь, в Германии). Это как у владельцев iPhone - ожидание "идеального" продукта заставляет замечать малейшие недостатки, а покупая "хуаывай" какой нибудь, даже за те-же деньги, готов к "ну это же ведроид"...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:18
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:24
Шановне видання просто не має права будувати статистику на кількості звернень на ремонт, не враховуючи при цьому відсоток звернувшихся від загальної маси цієї моделі і кількості пройдених км за період між зверненями, а також вартості усуненя несправності. Бо, наприклад, один звернувся на СТО 4 рази на рік, між зверненями проїхав по 30 000км і загальна вартість ремонтів склала 300Євро.
А інший звернувся на СТО 1 раз, і до кінця року наїздив аж 10км, а вартість цього одного звернення склала 2 500Євро.
Мої звинувачення в адресу статті основуються саме на європейських цінностях - це підтримка іміджу. А незрозумілим чином отримана статистика - це пряма загроза іміджу. Що тоді ними рухало при підготовці цієї статті? Мабуть кошти
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