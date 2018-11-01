Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.
Дивися повний текст Після Brexit британці зможуть відвідувати країни ЄС без віз.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 10:16
Після Brexit британці зможуть відвідувати країни ЄС без віз
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Дивися повний текст Після Brexit британці зможуть відвідувати країни ЄС без віз.
Додано: Пон 19 лис, 2018 10:17
А дарма. У Братанії найпридуркуватіші візові вимоги, які тільки існують є Європі. Було б справедливо даті її громадянам відчути смак виходу з ЄС.
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