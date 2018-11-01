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Після Brexit британці зможуть
відвідувати країни ЄС без віз

Після Brexit британці зможуть відвідувати країни ЄС без віз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:16

Після Brexit британці зможуть відвідувати країни ЄС без віз

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Дивися повний текст Після Brexit британці зможуть відвідувати країни ЄС без віз.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:17

А дарма. У Братанії найпридуркуватіші візові вимоги, які тільки існують є Європі. Було б справедливо даті її громадянам відчути смак виходу з ЄС.
Всюдиносапхайчик
 
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