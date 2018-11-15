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У Мінсоцполітики заявили
про необхідність ввести...

У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:49

  zРадио написав:
  ruvex написав:Все живущие и работающие в стране оплачивают субсидию гастарбайтерам?


Если вы так говорите, значит моя мысль осталась непонята - никто гастарбайтеров не субсидирует! Их семьи здесь просто не стригут, как остальных - потому что не нашли (еще) эффективный инструмент стрижки!

  ruvex написав:Каков выход?


А каков выход - лучше уйду от вопроса, а то дедуктивным методом получится, что единственный правильный - делать ноги :mrgreen:


Как говорит народная мудрость, "Из кризиса в Украине есть только два выхода - через Борисполь и Жуляны".
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:56

  ruvex написав:
  zРадио написав:
  ruvex написав:Все живущие и работающие в стране оплачивают субсидию гастарбайтерам?


Если вы так говорите, значит моя мысль осталась непонята - никто гастарбайтеров не субсидирует! Их просто не стригут, как остальных - потому что не нашли (еще) эффективный инструмент стрижки!

С точностью до наоборот могу утверждать, что субсидируют. Вы абсолютно правы их не стригут, они все свои заработанные средства пускают на свое усмотрение


(М.А. Булгаков "Собачье сердце", реплика Швондера)

(оттуда-же, Шариков)
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 00:27

  zРадио написав:
  ruvex написав:
  zРадио написав:
Если вы так говорите, значит моя мысль осталась непонята - никто гастарбайтеров не субсидирует! Их просто не стригут, как остальных - потому что не нашли (еще) эффективный инструмент стрижки!

С точностью до наоборот могу утверждать, что субсидируют. Вы абсолютно правы их не стригут, они все свои заработанные средства пускают на свое усмотрение и к тому же до текущего года ПОЛУЧАЛИ (как будет сейчас не могу сказать) субсидию.
Могу выдать пару рег. номеров субсидиантов, если можете сделать к примеру депутатский запрос, можно все проверить. :mrgreen:


Точно не поняли :mrgreen: Перечитайте, плиз, и продолжим...

Давайте не забывать, что с позиции себестоимости газа (включая импортный), его никто и не субсидирует! Та цену, которую из своего кармана платят т.н. субсидианты, есть справедливой рыночной ценой, учитывающей интересы двух сторон (продавца и покупателя). А та, которую платят все остальные, есть дискриминирующей покупателя монопольной ценой, покрывающей и многомиллионые бонусы/зарплаты руководства Нефтегаза со всеми его дочками, и другие государственные расходы - необязательно на бедных. А, например, на огромный чиновничий и ментовский штат. То есть люди среднего достатка посредством завышенной цены на газ субсидируют не бедных, а богатых!


Я уже устал каждый раз разжевывать, надо, наверное статью написать и каждый раз ссылку кидать.
Украина, при дваждынесудимом потребляла максимум 33 млрд кубов газа. С тех пор произошли некие печальные события, в результате которых, Крым и часть Донбасса перестали потреблять газ с украинского баланса. Есть мнение, что Крым - это порядка 2 млрд потребления, дамбамс - это не только население, но и крупнейшие промышленные потребители - металлургические комбинаты в том числе. Сколько это? 6? 8? 10? Я не знаю, но позволю себе предположить, что как минимум 8. Итого, по самым скромным подсчетам, 10 ярдов потребления "отвалилось". Теперь с газом для населения - ценник вырос ого-го как. Народ экономит в полный рост - утепляет фасады, ставит стеклопакеты и топит дровами, мерзнет, такого расточительного сжигания как раньше -нет. Не от того, что народ стал сознательный - просто нищий. Да банально еще и зимы теплые!
Итак, потребление газа сокращается "семимильными шагами".
Но есть еще момент. Украина ставит рекорды по добыче своего газа. По официальным данным, почти 21 млрд. в 2017-м:
http://uaenergy.com.ua/post/30376/dobyc ... chilas-na/
И это без учета неучтенной добычи, которую можно "не видеть", но она есть.
Я стесняюсь спросить - а чей-то мы импортируем российский "нероссийский" газ из Европы, если нам своего хватать должно? И почему за украинский газ, с себестоимостью 50 баксов за 1000 кубов, население 300 баксов платит? Это-ж какой "гениальный управленец" коболев, что нафтогаз прибыльным сделал при таких раскладах? Пусть возьмет на полке шоколадку! И всенепременно рошен! Такая-же ситуевина с углем,кстати, за уголь из ордло по роттердам+ - это конгениально!
А лохтурату - европейские цены на энергоносители! "МВФ требует! Бабки не дает!"
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 00:58

  rjkz написав:
Я уже устал каждый раз разжевывать, надо, наверное статью написать и каждый раз ссылку кидать.
Украина, при дваждынесудимом потребляла максимум 33 млрд кубов газа. С тех пор произошли некие печальные события, в результате которых, Крым и часть Донбасса перестали потреблять газ с украинского баланса. Есть мнение, что Крым - это порядка 2 млрд потребления, дамбамс - это не только население, но и крупнейшие промышленные потребители - металлургические комбинаты в том числе. Сколько это? 6? 8? 10? Я не знаю, но позволю себе предположить, что как минимум 8. Итого, по самым скромным подсчетам, 10 ярдов потребления "отвалилось". Теперь с газом для населения - ценник вырос ого-го как. Народ экономит в полный рост - утепляет фасады, ставит стеклопакеты и топит дровами, мерзнет, такого расточительного сжигания как раньше -нет. Не от того, что народ стал сознательный - просто нищий. Да банально еще и зимы теплые!
Итак, потребление газа сокращается "семимильными шагами".
Но есть еще момент. Украина ставит рекорды по добыче своего газа. По официальным данным, почти 21 млрд. в 2017-м:
http://uaenergy.com.ua/post/30376/dobyc ... chilas-na/
И это без учета неучтенной добычи, которую можно "не видеть", но она есть.
Я стесняюсь спросить - а чей-то мы импортируем российский "нероссийский" газ из Европы, если нам своего хватать должно? И почему за украинский газ, с себестоимостью 50 баксов за 1000 кубов, население 300 баксов платит? Это-ж какой "гениальный управленец" коболев, что нафтогаз прибыльным сделал при таких раскладах? Пусть возьмет на полке шоколадку! И всенепременно рошен! Такая-же ситуевина с углем,кстати, за уголь из ордло по роттердам+ - это конгениально!
А лохтурату - европейские цены на энергоносители! "МВФ требует! Бабки не дает!"


У меня данные о 27-28 млрд кубов в год текущего потребления. Данные склонен считать достоверными. Поэтому потребность в импорте все же есть. Но не более 40% от общего баланса. Возможно, на теплых зимах и нынешних невысоках объемах промпроизводства - не более 30%.

А себестоимость добычи газа - 92 доллара. По крайней мере так записано в аудированной отчетности Укргаздобычи.

Но при всех уточнениях, которые я дал, ваши вопросы остаются актуальными.

Если интересна тема, присоединяйтесь сюда - на новую ветку о газовом рынке. А то мне надоело там будивельника в лужи сажать :mrgreen: Хочется разбавить дискуссию

Газовий ринок в контексті
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:51

Re: У Мінсоцполітики заявили про необхідність ввести...

  rjkz написав:Мусоропроводы - источники антисанитарии! Заварить к бениной маме - пусть источниками антисанитарии станут лифты, в которых по утрам едут все на работу с текущими пакетами и детьми в шолы/садики.

Пану таки нравятся вонючие мусоропроводы?
Пан готов их мыть сам?
Пан готов платить за качественное обслуживание таковых?
Сдается, что, несмотря на весь пафос, ни одного позитивного ответа получить от пана не удастся. А потому и ценность всего его высказывания такая же - дешевая агитация, в просторечии именуемая враньем.
headshaker
 
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