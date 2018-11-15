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Україна наростила імпорт російських товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:18
Пропонуємо до обговорення:
За січень-вересень 2018 року імпорт товарів з РФ в Україну в грошовому вираженні склав 5,8 млрд доларів.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 11:18
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