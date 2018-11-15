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Україна наростила імпорт
російських товарів

Україна наростила імпорт російських товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:18

Україна наростила імпорт російських товарів

Пропонуємо до обговорення:
За січень-вересень 2018 року імпорт товарів з РФ в Україну в грошовому вираженні склав 5,8 млрд доларів.

Дивися повний текст Україна наростила імпорт російських товарів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:18

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papchik
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:42

Из них 2.8 млрд Ахметка, перевел в кацапстан за свой же уголь....
sergy_kulinich
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:57

  sergy_kulinich написав:Из них 2.8 млрд Ахметка, перевел в кацапстан за свой же уголь....

Ну там хороший курс перевода. Покупка очень дешевая у народных республик, а продажа населению Украины по ротердам + доставка типа издалека. Не хилый такой перевод или развод.

Та же фигня и по газу, но газ уже украинский, дешевый.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:14

Re: Україна наростила імпорт російських товарів

1)Ой, да сколько контробанды идет из Украины в Россию через Беларусию.
там еще не понятно в чью пользу сальдо.

2)сейчас Украина покупает рос.товары подешевле. А когда Украина разбогатеет то заменит их европейскими товарами. И рус.товар никому не нужен будет. Недолго осталось подождать.
Yura_Gag
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