За січень-вересень 2018 року імпорт товарів з РФ в Україну в грошовому вираженні склав 5,8 млрд доларів.
Дивися повний текст Україна наростила імпорт російських товарів.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 11:18
Україна наростила імпорт російських товарів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна наростила імпорт російських товарів.
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:57
Ну там хороший курс перевода. Покупка очень дешевая у народных республик, а продажа населению Украины по ротердам + доставка типа издалека. Не хилый такой перевод или развод.
Та же фигня и по газу, но газ уже украинский, дешевый.
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:14
Re: Україна наростила імпорт російських товарів
1)Ой, да сколько контробанды идет из Украины в Россию через Беларусию.
там еще не понятно в чью пользу сальдо.
2)сейчас Украина покупает рос.товары подешевле. А когда Украина разбогатеет то заменит их европейскими товарами. И рус.товар никому не нужен будет. Недолго осталось подождать.
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