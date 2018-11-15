За січень-вересень 2018 року імпорт товарів з РФ в Україну в грошовому вираженні склав 5,8 млрд доларів.
Дивися повний текст Україна наростила імпорт російських товарів.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 11:18
Україна наростила імпорт російських товарів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна наростила імпорт російських товарів.
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:57
Ну там хороший курс перевода. Покупка очень дешевая у народных республик, а продажа населению Украины по ротердам + доставка типа издалека. Не хилый такой перевод или развод.
Та же фигня и по газу, но газ уже украинский, дешевый.
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:14
Re: Україна наростила імпорт російських товарів
1)Ой, да сколько контробанды идет из Украины в Россию через Беларусию.
там еще не понятно в чью пользу сальдо.
2)сейчас Украина покупает рос.товары подешевле. А когда Украина разбогатеет то заменит их европейскими товарами. И рус.товар никому не нужен будет. Недолго осталось подождать.
Додано: Пон 19 лис, 2018 17:09
Re: Україна наростила імпорт російських товарів
похоже "остаточне прощавай" еще не скоро...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 19 лис, 2018 17:17
Україна купує в Рашки переважно сировину. А продає переважно продукти - переробки. Рашка навіть для України сировинний придаток.
Додано: Пон 19 лис, 2018 17:24
"Завдяки" Росії українці заробляють на ~20-30% менше. Бо Росія вжила антиконкурентні дії (торгову війну) проти України. Росія незаконно заборонила українську залізничну продукцію(на 2 млрд $), українську сільськогосподарску і харчову продукцію (Експорт якої в 2012 був в Рашку 15 млрд$). + Росія заборонила транзит через свою територію українських товарів в Азію (ще + приблизно 10 млрд$)
Росія застосувала всі можливі інструменти для удушки української економіки. Причому незаконні за міжнародним правом. В той час як Україна просто законно перемагає в Арбітражах :)
Додано: Пон 19 лис, 2018 20:03
Re: Україна наростила імпорт російських товарів
Додано: Вів 20 лис, 2018 06:12
Re: Україна наростила імпорт російських товарів
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