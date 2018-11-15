Это точно - 1157-ой год пошел.
Только не забудьте добавить к импорту из РФ еще минимум 3 млрд. долларов, которые Украина платит за словацкий/венгерский/польский газ.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 09:46
Это точно - 1157-ой год пошел.
Только не забудьте добавить к импорту из РФ еще минимум 3 млрд. долларов, которые Украина платит за словацкий/венгерский/польский газ.
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:28
Re: Україна наростила імпорт російських товарів
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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