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Україна наростила імпорт
російських товарів

Україна наростила імпорт російських товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:46

  Yura_Gag написав:
  fokus написав:опять перемога

А если учесть что заробитчане и разные артисты выкачивают из России валюту.
То недолго ей осталось.

Это точно - 1157-ой год пошел.
Только не забудьте добавить к импорту из РФ еще минимум 3 млрд. долларов, которые Украина платит за словацкий/венгерский/польский газ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:28

Re: Україна наростила імпорт російських товарів

  Волгарь написав:Это точно - 1157-ой год пошел.

Це з миті, коли варяги новгородців даниною обложили? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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