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Україна наростила імпорт
російських товарів

Україна наростила імпорт російських товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:46

  Yura_Gag написав:
  fokus написав:опять перемога

А если учесть что заробитчане и разные артисты выкачивают из России валюту.
То недолго ей осталось.

Это точно - 1157-ой год пошел.
Только не забудьте добавить к импорту из РФ еще минимум 3 млрд. долларов, которые Украина платит за словацкий/венгерский/польский газ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:28

Re: Україна наростила імпорт російських товарів

  Волгарь написав:Это точно - 1157-ой год пошел.

Це з миті, коли варяги новгородців даниною обложили? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:51

  lapay написав:
  Волгарь написав:Это точно - 1157-ой год пошел.

Це з миті, коли варяги новгородців даниною обложили? ;)

Да, и не только новгородцев - а еще Изборск/Старую Ладогу/Ростов/Муром.
За 20 лет до того, как Нельг с Ингваром захватили Киев, убив правящих уже там варягов Дира и Аскольда.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:11

  bodia1406 написав:Україна купує в Рашки переважно сировину. А продає переважно продукти - переробки. Рашка навіть для України сировинний придаток.

Статистика знаете все - вот как выглядя реальные цифры
Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень-вересень 2018 року
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ
Експорт вартiсть, тис. дол. США 2 717 585
Iмпорт тис. дол. США 5 815 859
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
Експорт 54 169
Iмпорт 3 150 087
28 продукти неорганiчної хiмiї
Експорт 433 333
Iмпорт 145 732
31 добрива
Експорт 802
Iмпорт 275 835
39 пластмаси, полімерні матеріали
Експорт 126 535
Iмпорт 215 334
72 чорнi метали
Експорт 509 415
Iмпорт 286 394
84 реактори ядерні, котли, машини
Експорт 402 318
Iмпорт 431 023
85 електричнi машини
Експорт 153 754
Iмпорт 101 610
86 залізничні локомотиви
Експорт 89 097
Iмпорт 68 865
87 засоби наземного транспорту крім залізничного
Експорт 31 978
Iмпорт 74 263
http://www.ukrstat.gov.ua/
Как видно, сальдо торговли + 3,1 млрд. долларов в пользу РФ. И ровно этой же цифрой характеризуется сальдо РФ в поставках палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки. В остальном по всем продукта сальдо НУЛЕВОЕ, никакого преобладание в поставке готовых изделий ни одна из стран не имеет.
Волгарь
 
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