У разі інтенсивних снігопадів планується залучати техніку сторонніх організацій.
Дивися повний текст У КМДА розповіли, наскільки готова техніка до зими в Києві.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 11:30
У КМДА розповіли, наскільки готова техніка до зими в Києві
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Дивися повний текст У КМДА розповіли, наскільки готова техніка до зими в Києві.
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:31
В КГГА рассказали, насколько готова техника к зиме в Киеве.
А зачем об этом вообще рассказывать, кому это интересно? Ну а как снег выпадет так и увидим своими глазами как все готово. А то в августе-сентябре кричали как готовы к отопительному сезону, дальше наблюдаем города и районы без тепла, да порванные трубы.
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