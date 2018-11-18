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У КМДА розповіли, наскільки
готова техніка до зими в Києві

У КМДА розповіли, наскільки готова техніка до зими в Києві
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:30

У КМДА розповіли, наскільки готова техніка до зими в Києві

Пропонуємо до обговорення:
У разі інтенсивних снігопадів планується залучати техніку сторонніх організацій.

Дивися повний текст У КМДА розповіли, наскільки готова техніка до зими в Києві.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:31

В КГГА рассказали, насколько готова техника к зиме в Киеве.
А зачем об этом вообще рассказывать, кому это интересно? Ну а как снег выпадет так и увидим своими глазами как все готово. А то в августе-сентябре кричали как готовы к отопительному сезону, дальше наблюдаем города и районы без тепла, да порванные трубы.
tigr-uu
 
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