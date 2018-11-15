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В "Укравтодорі" виявили порушення на 190 мільйонів гривень
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Додано: Пон 19 лис, 2018 11:43
Пропонуємо до обговорення:
Державна аудиторська служба виявила порушення на суму 190 млн гривень під час аудиту діяльності Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") в 2015-2017 роках.
Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" виявили порушення на 190 мільйонів гривень
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Додано: Пон 19 лис, 2018 11:43
И что дальше?Кто будет возмещать эти потери?Хотя ответ уже известен-никто и никогда.За пять лет у власти все органы контролирующие,правоохранительные и много других "органов" превратили свою работу в "спортивную рыбалку"-поймал-взял взятку-отпустил воруй дальше.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:19
из 60 мульярдов!!!! нашли нарушения на 190 миллионов!!!
это не украденных! просто нарушений....
т.е. 3%!!! получается если автодор перестанет красть и начнет класть асфальт на совесть, то дороги улучшатся/увеличится аж на 3 ска процента!!!!
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