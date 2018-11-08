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У Києві хочуть за 6 років
замінити все вуличне освітлення

У Києві хочуть за 6 років замінити все вуличне освітлення
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:50

У Києві хочуть за 6 років замінити все вуличне освітлення

Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2018 року в Києві буде налічуватися майже 12,5 тисячі сучасних LED-світильників.

Дивися повний текст У Києві хочуть за 6 років замінити все вуличне освітлення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:50

При этом в сёлах светильники - это редкость.

Покрыть вначале светильниками жилые улицы в одной из самых тёмных (ночью из космоса) стран в Европе, или менять там, где и так уже светло, но проще это сделать, и где проще сделать откат? Ответ очевиден.
sanyok
 
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