До кінця 2018 року в Києві буде налічуватися майже 12,5 тисячі сучасних LED-світильників.
Дивися повний текст У Києві хочуть за 6 років замінити все вуличне освітлення.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 11:50
У Києві хочуть за 6 років замінити все вуличне освітлення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві хочуть за 6 років замінити все вуличне освітлення.
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:50
При этом в сёлах светильники - это редкость.
Покрыть вначале светильниками жилые улицы в одной из самых тёмных (ночью из космоса) стран в Европе, или менять там, где и так уже светло, но проще это сделать, и где проще сделать откат? Ответ очевиден.
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:29
Сёла исчезают и дело тут не в светильниках. Процес глобальный и необратимый. Вкладывать в село, что ехать на мертвой лошади.
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