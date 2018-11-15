Максим Пархоменко: нові правила розмитнення для...

Додано: Пон 19 лис, 2018 11:59

Напоследок… Да, в Европе автомобиль реально купить значительно дешевле. Но это было достигнуто за счет глубокой экономической интеграции и отсутствия двойного налогообложения. В случае импорта авто за территорию ЕС ситуация сводится к украинским реалиям.

Новые автомобили стоят в Европе не дешевле, с погрешностью на производителя - сборка ЕС стоит чуть дешевле, зарубежная дороже.Главная разница - скорость дешевения в Европе в разы выше, причин две: дорогой труд, что делает невыгодным машины, как только они начинают "сыпаться", и экологические сборы, которые высоки на авто со старым уровнем выхлопов. Поэтому от старья проще избавиться, чем продолжать его содержать.Поэтому кивать на то, что "там" старые авто стоят дёшево, вообще не имеет резона. Мы не в ЕС ещё и потому, что наше законодательство и уровень коррупции не соответствует уровню ЕС, а когда будет соответствовать, то и у нас такие старички станут стоить очень дёшево.Делать же льготным НДС на старые автомобили - так лучше сделайте льготный НДС на лекарства и продукты питания, и сохраните отсуствие НДС на "чистые" электромобили. Но так, чтоб минимизировать налоговую базу, чтоб определённым людям, нишевой категории из Европы слили старьё? Я против.