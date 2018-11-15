Під натиском мітингувальників наш парламент ухвалив нові правила розмитнення авто.
Дивися повний текст Максим Пархоменко: нові правила розмитнення для «єврономерів». Що маємо в результаті.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 11:58
Максим Пархоменко: нові правила розмитнення для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Максим Пархоменко: нові правила розмитнення для «єврономерів». Що маємо в результаті.
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:59
Новые автомобили стоят в Европе не дешевле, с погрешностью на производителя - сборка ЕС стоит чуть дешевле, зарубежная дороже.
Главная разница - скорость дешевения в Европе в разы выше, причин две: дорогой труд, что делает невыгодным машины, как только они начинают "сыпаться", и экологические сборы, которые высоки на авто со старым уровнем выхлопов. Поэтому от старья проще избавиться, чем продолжать его содержать.
Поэтому кивать на то, что "там" старые авто стоят дёшево, вообще не имеет резона. Мы не в ЕС ещё и потому, что наше законодательство и уровень коррупции не соответствует уровню ЕС, а когда будет соответствовать, то и у нас такие старички станут стоить очень дёшево.
Делать же льготным НДС на старые автомобили - так лучше сделайте льготный НДС на лекарства и продукты питания, и сохраните отсуствие НДС на "чистые" электромобили. Но так, чтоб минимизировать налоговую базу, чтоб определённым людям, нишевой категории из Европы слили старьё? Я против.
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:21
Совершенно верно написал Санёк.
Новые авто в той же Польше стоят или столько же или даже дороже.
Зайдите на сайт БМВ в Украине и в Польше и посмотрите сколько стоит в долларах, например новая БМВ М3/М4 (у них почти не отличаются комплектации). В Польше они будут дороже стоить, чем в Украине.
А так называемая "дешевая растаможка" в Европе - это всё ерунда, поскольку Европейский союз это ЭКОНОМИЧЕСКОЕ объединение и между странами ЕС нет никакой растаможки в принципе (как у нас нет между областями). То, что называют наши растаможкой за 200 евро, это фактически плата за перерегистрацию авто, как у нас при смене места жительства с Харькова на Львов, например
Додано: Вів 20 лис, 2018 09:42
Пошлина 10% и НДС 19-21% в Европе для авто произведенных за границами ЕС. А теперь прикиньте сколько в Европе неевропейских машин... думаю процентов 5 максимум. Так что о чём этот эксперд говорит?! Для 95% автособственников цены на регистрацию и постановку машины на учёт в РАЗЫ меньше чем в Украине, а если мы при этом учтём уровень жизни европейцев то это в десятки раз дешевле чем для украинцев. О чём вообще статья!?
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:06
Стаття про те, аби пояснити на прикладі принцип дії закону. І щось експер промнямлив про порівняння. Мабуть сам нічого не знає про забугір*я.
Додано: Сер 21 лис, 2018 09:23
Проблема в том, что большинство этих машин очень старые. Вот выбрал несколько из профильного раздела OLX
цена / год / объем / стоимость растаможки
4400€ 2005 1.9D 1710€
4000$ 2005 2D 1800€
2700$ 2002 1.9D 2137€
3900€ 2005 2.2 1320€
вряд-ли кто-то будет вкладывать от трети до почти полной стоимости в легализацию машины, которая 1) уже здесь и 2) через пару лет сама развалится. Для машин, которые стоят десятки тысяч евро — да, скидка будет существенная, интересна тут реакция официальных дилеров.
Додано: Сер 21 лис, 2018 09:49
KULANDALE
Автомобілі вартісттю десятки тисячи долл, переважно, мають стандарт екологічності ЄВРО5. І в даному випадку даний закон це не знижка, а навпаки - надбавка.
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