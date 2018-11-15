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ЗМІ дізналися, коли Apple
випустить перший iPhone з...

ЗМІ дізналися, коли Apple випустить перший iPhone з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:24

ЗМІ дізналися, коли Apple випустить перший iPhone з...

Пропонуємо до обговорення:
Перші смартфони з підтримкою 5G повинні з'явитися в 2019 році, але не варто сподіватися, що серед них буде iPhone.

Дивися повний текст ЗМІ дізналися, коли Apple випустить перший iPhone з підтримкою 5G.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:24

Вы будете смеяться, но у меня как раз и Huawei https://qwertyshop.ua/brands/huawei и iPhone))) И почему меня не было в той очереди?! Вот бы повезло;).
andr-a_andre
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