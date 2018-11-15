Перші смартфони з підтримкою 5G повинні з'явитися в 2019 році, але не варто сподіватися, що серед них буде iPhone.
Дивися повний текст ЗМІ дізналися, коли Apple випустить перший iPhone з підтримкою 5G.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:24
ЗМІ дізналися, коли Apple випустить перший iPhone з...
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Дивися повний текст ЗМІ дізналися, коли Apple випустить перший iPhone з підтримкою 5G.
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:24
Вы будете смеяться, но у меня как раз и Huawei
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