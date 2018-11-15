За його словами, хоча уряд пішов на підвищення ціни, без монетизації реформа буде незавершеною.
Дивися повний текст Нафтогаз може стати джерелом коштів для монетизації субсидій - Коболєв.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:38
Нафтогаз може стати джерелом коштів для монетизації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз може стати джерелом коштів для монетизації субсидій - Коболєв.
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:38
Нафтогаз хочет сказать, что денег, которые платят люди и юрлица за газ, мало того что достаточно, но и позволяют сформировать сверхприбыль. И эту сверхприбыль будут направлять на монетизацию субсидий и на сверхзарплаты работников Нафтогаза. То есть я мало того что налогов больше плачу (чем человек из субсидией), а я за него еще газ оплачу. И кто будет кричать что цена на газ рыночная?
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