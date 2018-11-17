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Гройсман розповів про перспективи поставок вугілля і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:58
Пропонуємо до обговорення:
Україна закуповуватиме вугілля у міжнародних партнерів, поки не почне покривати внутрішній дефіцит.
Дивися повний текст Гройсман розповів про перспективи поставок вугілля і скрапленого газу з США
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