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Міжбанк: зростання долара на рівні 27,76/27,77 зупинив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:25
Пропонуємо до обговорення:
Торги валютного міжбанку в секторі долара в понеділок стартували з рівнів попереднього закриття 27,74/27,77 UAH/USD віртуально, без угод.
Дивися повний текст Міжбанк: зростання долара на рівні 27,76/27,77 зупинив брак гривні через сезон сплати податків
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:25
уплата налогов и черная пятница к нам идет, будем тратить гривны аж бегом)
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