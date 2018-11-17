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У Bloomberg дали нові
прогнози щодо Bitcoin

У Bloomberg дали нові прогнози щодо Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:42

У Bloomberg дали нові прогнози щодо Bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Падіння найпопулярнішої криптовалюти тільки починається, а вартість може опуститися з $5,5 тис. до $1,5 тис.

Дивися повний текст У Bloomberg дали нові прогнози щодо Bitcoin.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:42

Я б взагалі не брався прогнозувати біткоїн. Це однаково, що прогнозувати рулетку...
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:08

Какой-то замкнутый круг в этом "прогнозе": продажи продукции нвидиа падают из-за падения цены криптовалют, а цена криптовалют падает из-за падения продаж нвидиа...
Но самое приятное здесь то, что все увидели воочию интеграцию криптовалют в глобальную экономику, влияние криптовалютного рынка на цену акций крупнейших компаний мира. Это очень хороший сигнал!
Ferox
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