Падіння найпопулярнішої криптовалюти тільки починається, а вартість може опуститися з $5,5 тис. до $1,5 тис.
Дивися повний текст У Bloomberg дали нові прогнози щодо Bitcoin.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:42
У Bloomberg дали нові прогнози щодо Bitcoin
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Bloomberg дали нові прогнози щодо Bitcoin.
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:42
Я б взагалі не брався прогнозувати біткоїн. Це однаково, що прогнозувати рулетку...
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:08
Какой-то замкнутый круг в этом "прогнозе": продажи продукции нвидиа падают из-за падения цены криптовалют, а цена криптовалют падает из-за падения продаж нвидиа...
Но самое приятное здесь то, что все увидели воочию интеграцию криптовалют в глобальную экономику, влияние криптовалютного рынка на цену акций крупнейших компаний мира. Это очень хороший сигнал!
|