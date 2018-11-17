У Bloomberg дали нові прогнози щодо Bitcoin

Додано: Пон 19 лис, 2018 15:12

offline написав: Как и предполагалось, сейчас пойдут негативные новости про биткоин. Цену будут давить вниз. Когда у толпы сдадут нервы, пойдет слив биткоина. И тут включатся крупные игроки, которым выгоден этот дамп. Скупят биток подешевле у толпы. Большие дяди низачто не отпустят эту золотую жилу!!!! Большая волатильность у битка будет еще долгое время. И цену выше 10К мы увидим еще не раз Как и предполагалось, сейчас пойдут негативные новости про биткоин. Цену будут давить вниз. Когда у толпы сдадут нервы, пойдет слив биткоина. И тут включатся крупные игроки, которым выгоден этот дамп. Скупят биток подешевле у толпы. Большие дяди низачто не отпустят эту золотую жилу!!!! Большая волатильность у битка будет еще долгое время. И цену выше 10К мы увидим еще не раз

искусство аналитика состоит в том, что произойдет (в данном случае с криптой) через полгода/год/два года), а когда этого не случится, объяснить почему

Более чем смелый прогноз. А если НЕ УВИДИМ? Перефразируя Черчиля,