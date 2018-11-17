Падіння найпопулярнішої криптовалюти тільки починається, а вартість може опуститися з $5,5 тис. до $1,5 тис.
Дивися повний текст У Bloomberg дали нові прогнози щодо Bitcoin.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:42
У Bloomberg дали нові прогнози щодо Bitcoin
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Bloomberg дали нові прогнози щодо Bitcoin.
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:42
Я б взагалі не брався прогнозувати біткоїн. Це однаково, що прогнозувати рулетку...
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:08
Какой-то замкнутый круг в этом "прогнозе": продажи продукции нвидиа падают из-за падения цены криптовалют, а цена криптовалют падает из-за падения продаж нвидиа...
Но самое приятное здесь то, что все увидели воочию интеграцию криптовалют в глобальную экономику, влияние криптовалютного рынка на цену акций крупнейших компаний мира. Это очень хороший сигнал!
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:37
Re: У Bloomberg дали нові прогнози щодо Bitcoin
Да нет тут замкнутого круга. Есть причина - падение цены криптовалюты (соответственно выгода майнинга) и есть следствие - падение спроса на продукцию производителя карт.
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:45
Re: У Bloomberg дали нові прогнози щодо Bitcoin
не надо заниматься самообманом.
плохие результаты нвидиа из-за упавшего майнинга.
упавший майнинг это хороший сигнал для крипты?
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:48
Re: У Bloomberg дали нові прогнози щодо Bitcoin
Как и предполагалось, сейчас пойдут негативные новости про биткоин. Цену будут давить вниз. Когда у толпы сдадут нервы, пойдет слив биткоина. И тут включатся крупные игроки, которым выгоден этот дамп. Скупят биток подешевле у толпы. Большие дяди низачто не отпустят эту золотую жилу!!!! Большая волатильность у битка будет еще долгое время. И цену выше 10К мы увидим еще не раз
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:49
Простите за любопытство, а ВСЕ -ЭТО КТО?
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:52
А вот прогноз на Блумберге, когда был рост.
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:12
Более чем смелый прогноз. А если НЕ УВИДИМ? Перефразируя Черчиля, искусство аналитика состоит в том, что произойдет (в данном случае с криптой) через полгода/год/два года), а когда этого не случится, объяснить почему.
Додано: Пон 19 лис, 2018 17:09
не из за упавшего майнинга а из за того что майнить биток стало не выгодно .
майнить другую крипту очень даже выгодно но для этого достаточно существующих мощностей
биток упал из за форка кеша .
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