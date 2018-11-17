У Bloomberg дали нові прогнози щодо Bitcoin

Додано: Пон 19 лис, 2018 21:38

Как стать криптоэкспертом. Пособие для начинающих.

1. Одолжите у кого-то iPhone X.

2. Помойте шею.

3. Попросите у друга чистую рубашку, желательно голубую в мелкую клеточку.

4. Станьте у фотообоев с видом садов Сингапура и сделайте сэлфи для аватарки Facebook.

5. Найдите фотографию небоскрёбов и сделайте её своей фоновой фоткой на страничке.

6. Замените указание местожительства с Фастов на Гонконг или Сан-Хосе.

7. Не палитесь с разницей во времени. Если размещаете фотографию веганского завтрака, скопировав её со страницы такой же 23 летней лентяйки, за папины деньги решившей, что она теперь модный фуд-блоггер из Instagram, - то запомните, что Солнце (звезда такая) восходит на Востоке. Поэтому модный завтрак в Сан-Хосе должен быть где-то в 8 вечера у нас, а в Гонконге в это время ещё ночь. Главное не перепутать.

8. Каждым вторым словом в предложении вставляйте слово "биток". Слово биткоин произносят только лохи-любители. Гуры используют только "биток".

9. Устройтесь работать на мойку. Дождитесь, когда помыться приедет сын мэра. Сфотографируйтесь у его машины, можно прямо с мочалкой в руках. Просто для этого добавьте хитрую надпись "Как приятно в солнечный денёк самому помыть свою красавицу!". ВАЖНО: в Гонконге левостороннее движение. Не фотографируйте руль!

10. С мойки не увольняйтесь! Во-первых, это постоянное пополнение вашего инвестиционного капитала, во-вторых, вы сможете дождаться, когда приедет мыться сын главы налоговой инспекции.

11. Поздравляю! Теперь вы можете начать карьеру тренера по "7 способов заработать миллион на крипте".

12. Для этого. Одолжите у папы ещё 250 гривень. И закажите себе визитки с надписью "Степан Перебейкорыто. СЕО and Owner International Word Trading Corporation. Singapore - London - Hong Kong - New York".

13. Не бойтесь указывать на визитке номер всемирной штаб-квартиры вашей корпорации с телефонным кодом Фастова. Скажите всем, что это код богатых пригородов Лондона. Кто там знает.

14. Купите билет на тренинг другого такого же гуры и познакомьтесь на нем с другими криптогурами.

15. Важное! Узнав о существовании других криптовалют кроме биткоина, ни в коем случае не задавайте с ошеломленным видом вопрос: "Оху...ть, а шо, кроме "битка" ещё шота есть ?!!".

16. Обменяйтесь на мероприятии визитками с другими СЕО-оуэнарами.

17. В какой-то момент вытащите из кармана 200 гривень, покажите, что у вас есть серьезные капиталы. Это произведёт должное впечатление на других экспертов.

18. Остерегайтесь каверзных вопросов. Не стоит долго и подробно расписывать - где именно за ларьком останавливается маршрутка номер 14 "Пригородний ЖД Вокзал - Фастов". Вместо этого лучше сказать, что этот вопрос лучше адресовать моей пресс-службе. Так как моя Tesla сейчас на зарядке, а сам я пока пользуюсь Uber Black.

19. Можете считать, что нетворкинг закончен.

20. Поздравляю! Теперь у вас есть клиентская база для проведения бесплатного заманивающего вебинара "Как заработать на крипте, живя в своё удовольствие в Гонконге".

21. Одолжите у папы еще 100 гривень и заплатите за интернет. Провести вэбинар при наличии интернета значительно легче.

22. И последнее. Найдите в Google график роста цены и вылова селедки иваси у берегов Исландии. Добавьте на него непонятных иероглифов. Проведите, похер как, красную полосу устремленную вверх. Вот это полоса - и есть ваш прогноз на позитивный тренд роста, как криптоэксперта.

23. Садитесь за написание книги "Крипта длиною в жизнь. Пособие для начинающих".



© Дмитрий Розенфельд.