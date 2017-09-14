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Рева розповів, скільки українців отримують державну допомогу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:49
Пропонуємо до обговорення:
Раніше Андрій Рева повідомляв, що в Україні близько 3000 сімей отримують допомогу для малозабезпечених.
Дивися повний текст Рева розповів, скільки українців отримують державну допомогу
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:49
"Украина социальное государство" это Рева о чем??
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