У місті Горішні Плавні(Полтавська область) виділили 15 га землі для будівництва сонячної електростанції.
Дивися повний текст На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 14:49
На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
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Дивися повний текст На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн.
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:49
Пусть сразу страхуют, потому что
Деньги на ветер. Вернее на град.
Погуглите, такое же есть и в Полтавской и в Винницкой областях. Где там еще панели понаставляли?
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