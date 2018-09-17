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На Полтавщині побудують
сонячну станцію за $10 млн

На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:49

На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

Пропонуємо до обговорення:
У місті Горішні Плавні(Полтавська область) виділили 15 га землі для будівництва сонячної електростанції.

Дивися повний текст На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:49

Пусть сразу страхуют, потому что
https://www.youtube.com/watch?v=Oe7ek0yrnzM
https://www.youtube.com/watch?v=2C9Aj94yP_8
https://www.youtube.com/watch?v=tr8iC34irJo
Деньги на ветер. Вернее на град.
Погуглите, такое же есть и в Полтавской и в Винницкой областях. Где там еще панели понаставляли?
p_a_l
 
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