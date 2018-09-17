У місті Горішні Плавні(Полтавська область) виділили 15 га землі для будівництва сонячної електростанції.
Дивися повний текст На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 14:49
На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн.
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:49
Пусть сразу страхуют, потому что
Деньги на ветер. Вернее на град.
Погуглите, такое же есть и в Полтавской и в Винницкой областях. Где там еще панели понаставляли?
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:10
Ну,пусть позлорадствуют"доброжелатели ",а мы понимаем,что сейчас это правильное решение,ведь строится на тех участках,что именно так нужно использовать...Да,возможно,процесс альтернативной энергии будет усовершенствоваться,а сейчас..Что сейчас?...Надо шагать в ногу с передовыми технологиями..Вон будут строить норвежцы ветровым эл.ст-ции в запорожской обл.на 500млн$..
Додано: Вів 20 лис, 2018 01:26
Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
а сейчас у нас филейная часть спины). То что государство будет выкупать у них по 5+ грн/квт нам закинут в платежку. И чем больше "норвежцы" инвестируют в СЭС и ВЭС тем дороже нам придется платить.
PS 96 % электроэнергии, производимой в Норвегии, приходится на гидроэлектростанции. Никогда не пробовали задуматься над вопросом - Норвегия там морское побережье, ветра постоянно а в некоторых фьордах вообще сквозные трубы..и почему то они не строят у себя ВЭС? А потому что не выгодно.. а у нас лохи с самым дорогим в ЕС "зеленым тарифом".
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