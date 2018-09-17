На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

Додано: Вів 20 лис, 2018 13:52

jeugen написав: По друге - вартість 1кВт від вітряних станцій, які введуться в цьому або наступному роках - 2,86грн, а від СЕС - здається 4,5грн По друге - вартість 1кВт від вітряних станцій, які введуться в цьому або наступному роках - 2,86грн, а від СЕС - здається 4,5грн

jeugen написав: 5грн/кВт - це вартість для тих - хто ввів СЕС до 2015р. 5грн/кВт - це вартість для тих - хто ввів СЕС до 2015р.

Р Украины, Закон "Об электроэнергетике" от 16.10.1997 N 575/97-ВР - построенных в 2017-2019 годах — 0,15 евро за кВт-ч ... это для промышленных. --надбавка к «зеленому тарифу» при использовании в строительстве солнечных станций компонентов национальных производителей, в размере 5% или 10%.... То есть 0,16*32= 5,12 грн. Стоимость АЭС - 0,54грн стоимость ГЭС- 0,38 грн, тЭС в зависимости от топлива в среднем 2 грн.Правильно до этого была еще дороже и мы сейчас платим за этовот там тарифы если учесть курс доллара в серпни 2014 года и перевести на нынешний то платим мы за те киловатты по 10-15 грн/кВт и платить нам еще лет 10+ за них. Дорогая нестабильная генерация - конечно это повод для радости и счастья).Если сравнить Украину и Германию в плане ВИЭ это как сравнить пианиста и обезьяну , пианист немец он играет на панино и понимает ЗАЧЕМ и ЧТО он играет, а обезьяна дорвавшись до инструмента нажимает клавишы пытаясь копировать не понимая зачем и почему.Энергостратегия Украины к 2035 году ..возобновляемые источники - 25%. Можете внятно обьяснить а зачем на именно 25% не стабильной и дорогой генерации?? В Германии понятно, там с ЕС общая энергосистема и днем СЭС а ночью идут перетоки с АЭС Франции и ГЭС Норвегии, но у нас такого нет. Немцы могут себе позволить платить по 5 грн/квт а мы нет. Наши керманычи они как обезьяны - копируют тупо не понимая зачем и почему. Украине нужна не зеленая а ДЕШЕВАЯ энергетика. А вот когда дорастем до Германии уровня тогда и стоит про зеленую говорить.PS Срок эксплуатапции АЭС - 50+ лет ГЭС 100+ лет а СЭС ДО 20 лет. в энергостратегии Украины даже нет примитивного понимания того факта, что к 2035 году часть СЭС построенных в 2015 году придется уже выводить с эксплуатации. понимаете - 25% мощностей если этот бредовый план реализуется придется каждые 20 лет менять. То есть это бесконечная стройка.