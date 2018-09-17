У місті Горішні Плавні(Полтавська область) виділили 15 га землі для будівництва сонячної електростанції.
Дивися повний текст На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 14:49
На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн.
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:49
Пусть сразу страхуют, потому что
Деньги на ветер. Вернее на град.
Погуглите, такое же есть и в Полтавской и в Винницкой областях. Где там еще панели понаставляли?
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:10
Ну,пусть позлорадствуют"доброжелатели ",а мы понимаем,что сейчас это правильное решение,ведь строится на тех участках,что именно так нужно использовать...Да,возможно,процесс альтернативной энергии будет усовершенствоваться,а сейчас..Что сейчас?...Надо шагать в ногу с передовыми технологиями..Вон будут строить норвежцы ветровым эл.ст-ции в запорожской обл.на 500млн$..
Додано: Вів 20 лис, 2018 01:26
Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
а сейчас у нас филейная часть спины). То что государство будет выкупать у них по 5+ грн/квт нам закинут в платежку. И чем больше "норвежцы" инвестируют в СЭС и ВЭС тем дороже нам придется платить.
PS 96 % электроэнергии, производимой в Норвегии, приходится на гидроэлектростанции. Никогда не пробовали задуматься над вопросом - Норвегия там морское побережье, ветра постоянно а в некоторых фьордах вообще сквозные трубы..и почему то они не строят у себя ВЭС? А потому что не выгодно.. а у нас лохи с самым дорогим в ЕС "зеленым тарифом".
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:51
Наш "зелений тариф" буде діяти до 2022р. - це по перше.
По друге - вартість 1кВт від вітряних станцій, які введуться в цьому або наступному роках - 2,86грн, а від СЕС - здається 4,5грн.
5грн/кВт - це вартість для тих - хто ввів СЕС до 2015р. і потужністтю до 30кВт.
На сьогодні вартість 30кВт СЕС складає близько 15 000долл. Таким чином орієнтовна потужність СЕС на полтавщині має скласти 666кВт. (10 000 000/15 000 = 666,66).
Вартість будівництва доставки електроенергії в мережу можна компенсувати знижками, які отримає будівник при оптовій купівлі матеріалу.
Всі ті, хто вважає, що тільки одні АКБ будуть коштувати дорожче - вони праві. Але тут АКБ не потрібне, електроенергія передаватиметься відразу мережу.
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:30
Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
и толк от этой энергии? куда она будет расходоваться? зимой её будет мало. в начале и конце лета достаточно, но куда её расходовать (отопление/освещение - нет, охлаждение - тоже нет)? разве что в жаркие месяцы на кондиционеры? зачем нужна лишняя энергия в системе (не для хозяина этой СЭС который получит по зеленому тарифу, а для энергосистемы страны в целом)?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:34
RomanTik
Відповідно до описаного мною вище - кВт від цієї СЕС не проходять по "зеленому тарифу". В принаймні не мають проходити, але у нас можливо ВСЕ.
А з надлишком енергії буде робитись все як завжди - продаватись на захід.
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:52
Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
Р Украины, Закон "Об электроэнергетике" от 16.10.1997 N 575/97-ВР - построенных в 2017-2019 годах — 0,15 евро за кВт-ч ... это для промышленных. --надбавка к «зеленому тарифу» при использовании в строительстве солнечных станций компонентов национальных производителей, в размере 5% или 10%.... То есть 0,16*32= 5,12 грн. Стоимость АЭС - 0,54грн стоимость ГЭС- 0,38 грн, тЭС в зависимости от топлива в среднем 2 грн.
Правильно до этого была еще дороже и мы сейчас платим за это
Если сравнить Украину и Германию в плане ВИЭ это как сравнить пианиста и обезьяну , пианист немец он играет на панино и понимает ЗАЧЕМ и ЧТО он играет, а обезьяна дорвавшись до инструмента нажимает клавишы пытаясь копировать не понимая зачем и почему.
Энергостратегия Украины к 2035 году ..возобновляемые источники - 25%. Можете внятно обьяснить а зачем на именно 25% не стабильной и дорогой генерации?? В Германии понятно, там с ЕС общая энергосистема и днем СЭС а ночью идут перетоки с АЭС Франции и ГЭС Норвегии, но у нас такого нет. Немцы могут себе позволить платить по 5 грн/квт а мы нет. Наши керманычи они как обезьяны - копируют тупо не понимая зачем и почему. Украине нужна не зеленая а ДЕШЕВАЯ энергетика. А вот когда дорастем до Германии уровня тогда и стоит про зеленую говорить.
PS Срок эксплуатапции АЭС - 50+ лет ГЭС 100+ лет а СЭС ДО 20 лет. в энергостратегии Украины даже нет примитивного понимания того факта, что к 2035 году часть СЭС построенных в 2015 году придется уже выводить с эксплуатации. понимаете - 25% мощностей если этот бредовый план реализуется придется каждые 20 лет менять. То есть это бесконечная стройка.
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