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На Полтавщині побудують
сонячну станцію за $10 млн

На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:49

На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

Пропонуємо до обговорення:
У місті Горішні Плавні(Полтавська область) виділили 15 га землі для будівництва сонячної електростанції.

Дивися повний текст На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:49

Пусть сразу страхуют, потому что
https://www.youtube.com/watch?v=Oe7ek0yrnzM
https://www.youtube.com/watch?v=2C9Aj94yP_8
https://www.youtube.com/watch?v=tr8iC34irJo
Деньги на ветер. Вернее на град.
Погуглите, такое же есть и в Полтавской и в Винницкой областях. Где там еще панели понаставляли?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:10

Ну,пусть позлорадствуют"доброжелатели ",а мы понимаем,что сейчас это правильное решение,ведь строится на тех участках,что именно так нужно использовать...Да,возможно,процесс альтернативной энергии будет усовершенствоваться,а сейчас..Что сейчас?...Надо шагать в ногу с передовыми технологиями..Вон будут строить норвежцы ветровым эл.ст-ции в запорожской обл.на 500млн$..
zinaidagershon
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 01:26

Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

  zinaidagershon написав:а сейчас..Что сейчас?
а сейчас у нас филейная часть спины). То что государство будет выкупать у них по 5+ грн/квт нам закинут в платежку. И чем больше "норвежцы" инвестируют в СЭС и ВЭС тем дороже нам придется платить.
PS 96 % электроэнергии, производимой в Норвегии, приходится на гидроэлектростанции. Никогда не пробовали задуматься над вопросом - Норвегия там морское побережье, ветра постоянно а в некоторых фьордах вообще сквозные трубы..и почему то они не строят у себя ВЭС? А потому что не выгодно.. а у нас лохи с самым дорогим в ЕС "зеленым тарифом".
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:51

Наш "зелений тариф" буде діяти до 2022р. - це по перше.
По друге - вартість 1кВт від вітряних станцій, які введуться в цьому або наступному роках - 2,86грн, а від СЕС - здається 4,5грн.
5грн/кВт - це вартість для тих - хто ввів СЕС до 2015р. і потужністтю до 30кВт.
На сьогодні вартість 30кВт СЕС складає близько 15 000долл. Таким чином орієнтовна потужність СЕС на полтавщині має скласти 666кВт. (10 000 000/15 000 = 666,66).
Вартість будівництва доставки електроенергії в мережу можна компенсувати знижками, які отримає будівник при оптовій купівлі матеріалу.
Всі ті, хто вважає, що тільки одні АКБ будуть коштувати дорожче - вони праві. Але тут АКБ не потрібне, електроенергія передаватиметься відразу мережу.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:30

Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

  jeugen написав:Але тут АКБ не потрібне, електроенергія передаватиметься відразу мережу.

и толк от этой энергии? куда она будет расходоваться? зимой её будет мало. в начале и конце лета достаточно, но куда её расходовать (отопление/освещение - нет, охлаждение - тоже нет)? разве что в жаркие месяцы на кондиционеры? зачем нужна лишняя энергия в системе (не для хозяина этой СЭС который получит по зеленому тарифу, а для энергосистемы страны в целом)?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:34

RomanTik
Відповідно до описаного мною вище - кВт від цієї СЕС не проходять по "зеленому тарифу". В принаймні не мають проходити, але у нас можливо ВСЕ.
А з надлишком енергії буде робитись все як завжди - продаватись на захід.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:52

Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

  jeugen написав:По друге - вартість 1кВт від вітряних станцій, які введуться в цьому або наступному роках - 2,86грн, а від СЕС - здається 4,5грн

Р Украины, Закон "Об электроэнергетике" от 16.10.1997 N 575/97-ВР - построенных в 2017-2019 годах — 0,15 евро за кВт-ч ... это для промышленных. --надбавка к «зеленому тарифу» при использовании в строительстве солнечных станций компонентов национальных производителей, в размере 5% или 10%.... То есть 0,16*32= 5,12 грн. Стоимость АЭС - 0,54грн стоимость ГЭС- 0,38 грн, тЭС в зависимости от топлива в среднем 2 грн.
  jeugen написав:5грн/кВт - це вартість для тих - хто ввів СЕС до 2015р.
Правильно до этого была еще дороже и мы сейчас платим за это
http://www3.nerc.gov.ua/?id=11585 вот там тарифы если учесть курс доллара в серпни 2014 года и перевести на нынешний то платим мы за те киловатты по 10-15 грн/кВт и платить нам еще лет 10+ за них. Дорогая нестабильная генерация - конечно это повод для радости и счастья).
Если сравнить Украину и Германию в плане ВИЭ это как сравнить пианиста и обезьяну , пианист немец он играет на панино и понимает ЗАЧЕМ и ЧТО он играет, а обезьяна дорвавшись до инструмента нажимает клавишы пытаясь копировать не понимая зачем и почему.
Энергостратегия Украины к 2035 году ..возобновляемые источники - 25%. Можете внятно обьяснить а зачем на именно 25% не стабильной и дорогой генерации?? В Германии понятно, там с ЕС общая энергосистема и днем СЭС а ночью идут перетоки с АЭС Франции и ГЭС Норвегии, но у нас такого нет. Немцы могут себе позволить платить по 5 грн/квт а мы нет. Наши керманычи они как обезьяны - копируют тупо не понимая зачем и почему. Украине нужна не зеленая а ДЕШЕВАЯ энергетика. А вот когда дорастем до Германии уровня тогда и стоит про зеленую говорить.
PS Срок эксплуатапции АЭС - 50+ лет ГЭС 100+ лет а СЭС ДО 20 лет. в энергостратегии Украины даже нет примитивного понимания того факта, что к 2035 году часть СЭС построенных в 2015 году придется уже выводить с эксплуатации. понимаете - 25% мощностей если этот бредовый план реализуется придется каждые 20 лет менять. То есть это бесконечная стройка.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:32

Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

  Джон написав:Срок эксплуатапции АЭС - 50+ лет ГЭС 100+ лет а СЭС ДО 20 лет. в энергостратегии Украины даже нет примитивного понимания того факта, что к 2035 году часть СЭС построенных в 2015 году придется уже выводить с эксплуатации. понимаете - 25% мощностей если этот бредовый план реализуется придется каждые 20 лет менять. То есть это бесконечная стройка.

По цьому питанню можу сказати наступне, що СЕС не потрібно виводити з експлуатації, а достатньо лише замінити одні плити сонячних батарей на інші. І цей процес не настільки енергомісний, як реконструкція ГЕС, чи ТЕС. АЕС взагалі не відновлюється. І земля, на якій знаходиться АЕС - більше не буде придатною до використання, як мінімум до кінця життя моїх дітей. Чому ніхто не рахує можливі збитки, при підрахунку вартості 1кВт?
Для того, аби підібрати місце для спорудження СЕС - не потрібно виконувати ретельних прорахунків, як для розміщення ГЕС чи АЕС, а от же - потенційних місць для їх встановлення на багато більше, потрібно лише, аби сонце попадало.
На відміну від ТЕС, АЕС, та ГЕС - СЕС не завдадає шкоди навколишньому середовищу(ТЕС - забруднює повітря важкими речовинами, АЕС - забруднює все навколишнє середовище радіоактивними речовинами, ГЕС - наносить урон флорі та фауні річок).
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:14

На сьогодні вартість 30кВт СЕС складає близько 15 000долл.

Если посмотреть на это дело со стороны частного инвестора.
15 тыс. долларов -420 тыс гривен, просто положенные на депозит дадут 80 тыс. (поправьте) годового дохода, на которые можно купить почти 50 000 кВт-ч эл. энергии, т.е. точно не меньше, чем даст подобная установка за год, работающая между 52-ым и 46-ым градусом северной широты (т.е. почти на всей территории страны). При этом никакого износа оборудования/затрат на обслуживание и ремонт и прочего (максимум деньги на депозите могут упасть в цене на величину инфляции)
Волгарь
 
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