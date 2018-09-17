RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На Полтавщині побудують
сонячну станцію за $10 млн

На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:14

  Волгарь написав:
На сьогодні вартість 30кВт СЕС складає близько 15 000долл.

Если посмотреть на это дело со стороны частного инвестора.
15 тыс. долларов -420 тыс гривен, просто положенные на депозит дадут 80 тыс. (поправьте) годового дохода, на которые можно купить почти 50 000 кВт-ч эл. энергии, т.е. точно не меньше, чем даст подобная установка за год, работающая между 52-ым и 46-ым градусом северной широты (т.е. почти на всей территории страны). При этом никакого износа оборудования/затрат на обслуживание и ремонт и прочего (максимум деньги на депозите могут упасть в цене на величину инфляции)

Взагалі-то, з урахуванням страхування майна від природних лих - маємо близько 60 000грн пасивного доходу в валюті, що є 14%. Таким чином - термін окупаємості близько 7,5років, а гарантійний термін сонячних батарей - 10 років. Таким чином ми маємо за 10 років зароблених коштів на 1,4 таких установки і ті матеріали, в які на початку вклали 15 000 долл. Врахуємо погрішність на їх стан, припустимо що їх вартість через 10 років складе 7 500 долл. Тепер давайте підведемо підсумок:
Вклали - 15 000 долл;
Час вкладення - 10 років;
Отримали - 15 000долл * 14% * 10років + 7 5000долл = 28 500 долл, що є 190% від вкладеної суми, таким чином відсоток депозиту складає (190%(отримали)-100%(вклали))/10р = 9%
Навіть при грубих підрахунках отримали валютний депозит під 9% річних. Покажіть мені зараз такі умови в валюті, навіть в гривні не на багато більші.
При цьому всьому - гроші завжди можна вивести.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 74
З нами з: 08.08.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex, lapay і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Китаї запустили першу комерційну сонячну електростанцію
R2 » Суб 13 жов, 2018 18:26
6 310
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 жов, 2018 14:31
smdtranz
Порошенко сказав, скільки сховищ боєприпасів побудують в...
R2 » П'ят 12 жов, 2018 12:25
8 516
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 19:38
titanik
Стало відомо, коли добудують київську станцію метро...
R2 » Пон 17 вер, 2018 13:33
1 125
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 вер, 2018 13:33
Molchyn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (50)
20.11.2018 19:08
Monobank (10212)
20.11.2018 19:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.