На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

Волгарь написав:На сьогодні вартість 30кВт СЕС складає близько 15 000долл.
Если посмотреть на это дело со стороны частного инвестора.
15 тыс. долларов -420 тыс гривен, просто положенные на депозит дадут 80 тыс. (поправьте) годового дохода, на которые можно купить почти 50 000 кВт-ч эл. энергии, т.е. точно не меньше, чем даст подобная установка за год, работающая между 52-ым и 46-ым градусом северной широты (т.е. почти на всей территории страны). При этом никакого износа оборудования/затрат на обслуживание и ремонт и прочего (максимум деньги на депозите могут упасть в цене на величину инфляции)
Взагалі-то, з урахуванням страхування майна від природних лих - маємо близько 60 000грн пасивного доходу в валюті, що є 14%. Таким чином - термін окупаємості близько 7,5років, а гарантійний термін сонячних батарей - 10 років. Таким чином ми маємо за 10 років зароблених коштів на 1,4 таких установки і ті матеріали, в які на початку вклали 15 000 долл. Врахуємо погрішність на їх стан, припустимо що їх вартість через 10 років складе 7 500 долл. Тепер давайте підведемо підсумок:
Вклали - 15 000 долл;
Час вкладення - 10 років;
Отримали - 15 000долл * 14% * 10років + 7 5000долл = 28 500 долл, що є 190% від вкладеної суми, таким чином відсоток депозиту складає (190%(отримали)-100%(вклали))/10р = 9%
Навіть при грубих підрахунках отримали валютний депозит під 9% річних. Покажіть мені зараз такі умови в валюті, навіть в гривні не на багато більші.
При цьому всьому - гроші завжди можна вивести.