На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

Додано: Вів 20 лис, 2018 19:28

jeugen написав: СЕС не потрібно виводити з експлуатації, а достатньо лише замінити одні плити сонячних батарей на інші. СЕС не потрібно виводити з експлуатації, а достатньо лише замінити одні плити сонячних батарей на інші.

jeugen написав: АЕС взагалі не відновлюється. І земля, на якій знаходиться АЕС - більше не буде придатною до використання АЕС взагалі не відновлюється. І земля, на якій знаходиться АЕС - більше не буде придатною до використання

jeugen написав: АЕС - забруднює все навколишнє середовище радіоактивними речовинами, ГЕС - наносить урон флорі та фауні річок). АЕС - забруднює все навколишнє середовище радіоактивними речовинами, ГЕС - наносить урон флорі та фауні річок).

Ну да.. если учесть что сами фотопанели и есть 90% от СЭС)).Реактор может после реконструкции продолжить срок работы. А что собственно с землей не так? Вы собрались на месте реактора садить картошку? Вот АЭС и с/х поля Швейцария..Швейцарцам про экологию расскажите..- чепуха. Аварии на АЭС да а сама она нет. От ТЭС радиоактивных отходов больше. Уголь содержит небольшое количество радиоактивных изотопов, когда он сгорает они остаются в золе, но общая масса золы меньше, то есть с тонны угля имеем например 100 кг золы и в ней концентрация изотопов соответственно уже в 10 раз больше, то есть превышает норму.Насчет ричок та флоры и фауны стоит может не "соломинку" вреда от ГЭС искать а на бревно в своем глазу посмотреть-- сброс неочищенных стоков предприятий, канализации городов, смывание ядохимикатов и удобрений с сельхозугодий..Вот там вред 99% а 1% да вред от ГЭС. В общем чепуха ваши измышления. Опросите население - Вот ВЫ лично готовы платить 5грн/кВт от СЭС причем ночью и в облака сосать одно место без света или по 0,38 или 0,54 грн/кВт от ГЭС и АЭС соответственно? Думаю ответ однозначен. СЭС пошлет как население так и промышленность. Нам его навязывают искусственно .. даже не знаю то ли по тупости керманычей то ли из за вредительства.PPS В Украине есть болота и запасы торфа на них. Торф ресурс на болоте возобновляемый, то есть он постоянно создается. Если рассчитать баланс добыча/восстановление торфа для конкретного региона то можно построить ТЭС на торфе которая по сути будет обеспечена топливом вечно. Главное не угробить биотип болота).От такой торфяной ТЭС в отличие от угольной золу можно использовать как удобрение. То есть еще + к доходности/снижение стоимости киловатта. Да она не "зеленая" но и мы не в Челябинске или Детройте живем..окружающие леса вполне способны "переварить" выбросы СО от такой ТЭС. Но увы они никому не нужны, нужен ор и срачка про "энергонезалежність" хотя у нас она есть, мозгов только нет для ее использования.