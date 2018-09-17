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На Полтавщині побудують
сонячну станцію за $10 млн

На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:14

  Волгарь написав:
На сьогодні вартість 30кВт СЕС складає близько 15 000долл.

Если посмотреть на это дело со стороны частного инвестора.
15 тыс. долларов -420 тыс гривен, просто положенные на депозит дадут 80 тыс. (поправьте) годового дохода, на которые можно купить почти 50 000 кВт-ч эл. энергии, т.е. точно не меньше, чем даст подобная установка за год, работающая между 52-ым и 46-ым градусом северной широты (т.е. почти на всей территории страны). При этом никакого износа оборудования/затрат на обслуживание и ремонт и прочего (максимум деньги на депозите могут упасть в цене на величину инфляции)

Взагалі-то, з урахуванням страхування майна від природних лих - маємо близько 60 000грн пасивного доходу в валюті, що є 14%. Таким чином - термін окупаємості близько 7,5років, а гарантійний термін сонячних батарей - 10 років. Таким чином ми маємо за 10 років зароблених коштів на 1,4 таких установки і ті матеріали, в які на початку вклали 15 000 долл. Врахуємо погрішність на їх стан, припустимо що їх вартість через 10 років складе 7 500 долл. Тепер давайте підведемо підсумок:
Вклали - 15 000 долл;
Час вкладення - 10 років;
Отримали - 15 000долл * 14% * 10років + 7 5000долл = 28 500 долл, що є 190% від вкладеної суми, таким чином відсоток депозиту складає (190%(отримали)-100%(вклали))/10р = 9%
Навіть при грубих підрахунках отримали валютний депозит під 9% річних. Покажіть мені зараз такі умови в валюті, навіть в гривні не на багато більші.
При цьому всьому - гроші завжди можна вивести.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:20

Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

  jeugen написав:А з надлишком енергії буде робитись все як завжди - продаватись на захід.

для этого нужно чтобы в пики производства этой "солнечной" энергии на западе были пики потребления и еще должна быть физическая возможность для этой продажи. и с первым (как можно запланировать на месяц/квартал/год вперед покупку/продажу какого-то кол-ва энергии если оно зависит от погоды которую с более-менее приемлемой точностью умеют предсказывать максимум на неделю) и со вторым (нужна интеграция в энергосистему Европы) - проблемы.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:28

Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

  jeugen написав:СЕС не потрібно виводити з експлуатації, а достатньо лише замінити одні плити сонячних батарей на інші.
Ну да.. если учесть что сами фотопанели и есть 90% от СЭС)).
  jeugen написав:АЕС взагалі не відновлюється. І земля, на якій знаходиться АЕС - більше не буде придатною до використання

Реактор может после реконструкции продолжить срок работы. А что собственно с землей не так? Вы собрались на месте реактора садить картошку? Вот АЭС и с/х поля Швейцария..
Зображення Швейцарцам про экологию расскажите..
  jeugen написав:АЕС - забруднює все навколишнє середовище радіоактивними речовинами, ГЕС - наносить урон флорі та фауні річок).
- чепуха. Аварии на АЭС да а сама она нет. От ТЭС радиоактивных отходов больше. Уголь содержит небольшое количество радиоактивных изотопов, когда он сгорает они остаются в золе, но общая масса золы меньше, то есть с тонны угля имеем например 100 кг золы и в ней концентрация изотопов соответственно уже в 10 раз больше, то есть превышает норму.
Насчет ричок та флоры и фауны стоит может не "соломинку" вреда от ГЭС искать а на бревно в своем глазу посмотреть-- сброс неочищенных стоков предприятий, канализации городов, смывание ядохимикатов и удобрений с сельхозугодий..Вот там вред 99% а 1% да вред от ГЭС. В общем чепуха ваши измышления. Опросите население - Вот ВЫ лично готовы платить 5грн/кВт от СЭС причем ночью и в облака сосать одно место без света или по 0,38 или 0,54 грн/кВт от ГЭС и АЭС соответственно? Думаю ответ однозначен. СЭС пошлет как население так и промышленность. Нам его навязывают искусственно .. даже не знаю то ли по тупости керманычей то ли из за вредительства.
PPS В Украине есть болота и запасы торфа на них. Торф ресурс на болоте возобновляемый, то есть он постоянно создается. Если рассчитать баланс добыча/восстановление торфа для конкретного региона то можно построить ТЭС на торфе которая по сути будет обеспечена топливом вечно. Главное не угробить биотип болота).
От такой торфяной ТЭС в отличие от угольной золу можно использовать как удобрение. То есть еще + к доходности/снижение стоимости киловатта. Да она не "зеленая" но и мы не в Челябинске или Детройте живем..окружающие леса вполне способны "переварить" выбросы СО от такой ТЭС. Но увы они никому не нужны, нужен ор и срачка про "энергонезалежність" хотя у нас она есть, мозгов только нет для ее использования.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:05

Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

  Джон написав:Аварии на АЭС да а сама она нет. От ТЭС радиоактивных отходов больше. Уголь содержит небольшое количество радиоактивных изотопов, когда он сгорает они остаются в золе, но общая масса золы меньше, то есть с тонны угля имеем например 100 кг золы и в ней концентрация изотопов соответственно уже в 10 раз больше, то есть превышает норму.

Після АЕС ще є відпрацьоване паливо і сама "брудна" АЕС, які десь треба діти, на нашій території, як це вимагає МАГАТЕ.
Навіть біля Чорнобиля не можуть сховище добудувати, тому що Пєтя за, а Юля проти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:28

Re: На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн

  lapay написав:Після АЕС ще є відпрацьоване паливо
Отработанное топливо АЭС ОЯТ - это "ценный мех") на 1 тонну ОЯТ получается - родий - из реактора ВВЭР около
500 грамм. при выдержке до 50 лет радиоактивность падает почти до фоновой. А это 81 уе * 500грамм = 40500 уе. С тонны ОЯТ. Рутений - 40 лет выдержки и имеем фоновую радиацию и около 20000 уе. Серебро - 8 кг из тонны ОЯТ, 30 лет выдержки и можем использовать для технического применения. Ксенон, если отделить от криптона то получим около 12% массы продуктов деления при цене в 50 уе/кг тоже неплохо выйдет. Кроме того ОЯТ при переработке могут стать топливом для реакторов на быстрых нейтронах. Другой вопрос что у нас не уделяют этому внимания. Но то не проблема АЭС а вопрос тупости и глупости руководства.
  lapay написав:і сама "брудна" АЕС,
А що брудного в АЭС вы нашли?
Если не соваться в сам реактор и в контейнеры с ОЯТ?
PS Для папуасов 3-го мира ОЯТ это что то страшное и непонятное), для технологически развитой страны и нации это источник топлива для перспективных реакторов на быстрых нейтронах (CEFR в Китае например или PFBR-500 Индия) и источник изотопов для промышленности.
Джон
 
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