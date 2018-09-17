На Полтавщині побудують сонячну станцію за $10 млн
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Джон написав:А собственно откуда такая сумма в - 100 000ує/тонн вартість на будування. Ты если что то пишешь то обоснуй откуда взято.
Простий підрахунок наведених тобою вартостей за реалізацію перероблених матеріалів з тони використаного палива.
Джон написав:Выгодно если их перерабатывать. А такие технологии есть в странах которые можно пересчитать на пальцах одной руки. Так что тупые тут не они).
А чого ж не будувати, якщо це так вигідно? Що мішає? За одно і зменшать безробіття в карїні
Джон написав:Кроме того я не предлагаю строить с нуля, а достроить только два блока Хмельницуой АЭС.
Та я не проти, нахай достроять.
Джон написав:Дурость то не пиши. Речь идет о промышленных СЭС а не панельки что там ты на сортире прикрутил.
Дурость чи ні, але саме завдяки СЕС - кожен власник туалета тапер є потенційним власником СЕС. А чи зможе кожен власник туалета вирахувати баланс між видобуванням торфу та його відновленням? Чи побудувати ТЕС?
Джон написав:ну я понял, залезть в наш карман ты не против. А покупця нет это искусственная скупка государством за наши деньги. Да и на НГ ночью ты ничего продать например точно не сможешь. Как и себя обеспечить.
нічого ти не зрозумів. Наша держава за не використання встановленого ліміту забруднення отримує прибутки від країн, які перевищили його (як приклад - Оутлендери для поліції від Японії). А завдання нашої влади збільшити прибутки країни, і по можливості зменшити участь населення в утримуванні держави.(це по-перше). по-друге - штучний розвиток чистого виготовлення електроенергії - це інвестиції в зв*язки, які можуть далі вилитись в інвестиції в державу...
Джон написав:Что то не заметил, что бы 1-2 энергоблоки ЧАЭС которые не пострадали от аварии так долго выводили из эксплуатации.
Їх почали виводити ще при Кучмі (1996р - зупинили 1й енергоблок, в 2000-му - 3-й), але процес виведення включає в себе ще й консервування й зберігання залишків. Щось я не чув про те, що з моменту зупинки останнього енергоблоку пройшло 50років(взято з 1-го поста Джон: кількість років консервування, необхідні для зменшення фону)
Джон написав:В общем приводятся какие то мифически сотни тысяч тонн отходов страшные уровни радиации и прочий бред из категории - одна бабка сказала.
Ліквідаторів ЧАЕС такими ж словами заспокоювали...
Джон написав:Как видим дилетанты предлагает закрыть АЭС, ГЭС (рыбку жалко), ТЭС и в итоге придем к энергетике "фотопанелька на сортире")). Причем по астрономическим ценам. А ночью лучинка или био-керосинка).
А ні в статті, а ні в постах не було жодного спонукання до закриття АЕС, ГЕС. ТЕС теж не пропонували закрити, але в вугілляперероблювальному варіанті мені вони не подобаються.
Среди ТРО при выводе АЭС из эксплуатации можно выделить 3 группы отходов (характеризующихся большими объемами, различной активностью и рядом специфических свойств) - металлические отходы, отходы строительных материалов и отходы, возникающие при демонтаже, связанные с разрушением защитных барьеров Активность конструкций, выводимого из эксплуатации реактора ВВЭР-440, составляет ~ 2,5 млн Ки, в том числе активность внутрикорпусных устройств – 1,2 млн Ки. Масса реакторных конструкций и внутрикорпусных устройств составляет ~ 300 т. Металлические отходы, образующиеся при демонтаже трубопроводов, арматуры и др. относятся к средне- и низкоактивным. Их активность определяется, в основном, продуктами коррозии и составляет от 1*10-8 до 1*10-4 Ки/кг [2,25].
Кроме того, при снятии с эксплуатации блока с реактором ВВЭР-440 образуется ~ 14 тыс. т металлических и ~ 10 тыс. т загрязненного бетона и строительных конструкций. Количество и активность ТРО при демонтаже энергоблока приведены в табл 8.
І куди ми їх будемо ховати?:
Наиболее эффективным и безопасным решением проблемы окончательного захоронения РАО, как признано МАГАТЭ, является их захоронение в могильниках на глубине не менее 300-500 м в глубинных геологических формациях с соблюдением принципа многобарьерной защиты и обязательным переводом ЖРО в отвержденное состояние.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...